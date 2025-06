La emoción de Selva tras salir de Gran Hermano y recibir una propuesta muy esperada

Selva Pérez, la última eliminada de Gran Hermano , vivió un verdadero giro de película en cuestión de horas. Apenas un día después de abandonar la casa más famosa del país, no solo fue recibida en el debate del reality con aplausos y emoción, sino que también recibió la noticia que marcaría un antes y un después en su vida artística: protagonizará su propio espectáculo en la mítica calle Corrientes.

El anuncio fue hecho en vivo por Santiago del Moro durante la emisión del debate. “Y ahora una sorpresa para vos, Selva”, dijo el conductor mientras abría un sobre. “Próximamente, en el teatro Premier, llegan Los cuentos de Selva”, reveló. El estudio estalló en aplausos y la ex participante, visiblemente conmovida, rompió en llanto al escuchar la noticia. “Ay, gracias”, expresó entre lágrimas. “No lo puedo creer. Hace cuatro meses atrás estaba en mi casa cocinando”, agregó.

La propuesta llega de la mano de Gustavo Yankelevich y su reconocida productora RGB, una de las más importantes del país en materia de espectáculos. “Hoy a la tarde me llamó el señor Gustavo Yankelevich. Él tiene una empresa que se llama RGB, número uno de producción de espectáculos y representación de artistas, y vas a ser parte de RGB vos”, le confirmó Del Moro.

Pero las sorpresas no terminaron ahí. Minutos después ingresó al estudio su gran amigo Pablo Atkinson, con quien compartirá escenario en Los cuentos de Selva. “¿Vos sabías y no le contaste nada a ella?”, le preguntó Santiago. “No, la vimos muy poquito tiempo y no se podía contar nada”, respondió Pablo, quien también fue parte del entorno íntimo de la uruguaya durante el reality.

Con el anuncio ya oficializado, Selva compartió en su cuenta de Instagram un banner promocional de su show y escribió: “Los espero pronto en calle Corrientes”, confirmando así que el debut será el mes próximo en el Teatro Premier, en pleno corazón teatral de Buenos Aires.

Selva Gran Hermano 3.jpg El show de Selva tras su salida de Gran Hermano

El gran desafio de Selva tras su salida de Gran Hermano

La noticia generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Mientras una gran cantidad de fanáticos celebraron el anuncio como una merecida recompensa por su carisma y entrega en el programa, otros usuarios se mostraron escépticos. Comentarios como “¿De verdad alguien va a pagar para ir a verla?”, o “Ni lenta ni perezosa, porque es el mejor momento, después se olvidan de vos”, reflejan la polarización que suele generar el salto del mundo del reality al espectáculo profesional.

Durante la noche, también ingresaron al estudio su esposo, 'El Bicho', y sus dos hijos, completando un cierre emotivo. “Mi marido y mis hijos son todo y mi vida. Ellos me impulsan siempre. Aunque muchas veces no estén muy de acuerdo, pero siempre me dan para adelante. Son la bendición más grande de mi vida”, expresó con la voz quebrada por la emoción.

Selva Pérez logró en tiempo récord lo que muchos participantes de realities apenas sueñan: capitalizar su paso por la televisión con una propuesta concreta en el mundo del espectáculo. “Esto es como ganar Gran Hermano”, opinó Ceferino Reato. Y quizás no esté tan lejos de la verdad.