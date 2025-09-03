Lilita Carrió hizo realidad su meme: "Estoy de novia"

La dirigente política reveló en diálogo con María O'Donell en el streaming Cenital que está de novio con una persona de 95 años y contó detalles de la relación.

La histórica personalidad ligada a la política del país Lilita Carrió sorprendió al público del canal de streaming Cenital al confesar con detalles el comienzo de una nueva relación con una persona cuya identidad no fue revelada. Tanto es así que la conductora del ciclo María O'Donell le preguntó por la veracidad de la historia mientras Lilita la desarrollaba.

" Tengo un novio. Tiene 95 años , está en muy buen estado porque se infiltró vitamina C. Está un poco perdido, p ero en mi estado de enfermedad creo que funciona bien. Nos llevamos muy bien", reveló la política ante la sorpresa de los conductores que no esperaban la confirmación de un nuevo amorío

En continuación con su relato reveló cuánto tiempo comparten y cómo atraviesan la relación: "Ya estoy en la tercera edad, voy a cumplir 70 y me lleva 25 años, es una buena diferencia. Estoy encantada. Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa y él se va a la suya", dijo y agregó: "La relación se reduce a la ternura, nada más. Todo es escondido".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cenitalcom/status/1963038152295383234&partner=&hide_thread=false Lilita Carrió: "Tengo un novio, tiene 95 años. Nos vemos una vez por semana y nos damos un beso".https://t.co/xfUH5jQqAY pic.twitter.com/GbwBI6dvpY — Cenital (@cenitalcom) September 3, 2025

Fue la propia Carrió quien puso sobre la mesa el tema y reveló que "es un fantasma". Sumado a esto también reveló que mantienene la relación entre voces y no tienen contacto más que un beso semanal: "No hay charlas porque nos ven. Está prohibido comunicarse por Tinder o por WhatsApp. Él es muy famoso, y yo soy muy famosa, por lo menos era".

En mayo del corriente año la dirigente política había afirmado en la Mesa de Mirtha Legrand, y en forma de broma, sobre su situación amorosa: "Estoy en pareja con tantos". En esa misma entrevista la política se refirió sobre su reconocido meme que aún circula en las redes sociales.

“Un día vine a este programa (La noche de Mirtha Legrand) y yo quería hablar de otra cosa. Entonces me preguntó qué noticias tenía y le dije que estaba de novia. Ahora está en los memes de todos los chicos. En ese momento era verdad pero nadie lo creía. Era el más buen mozo de la Argentina, era embajador”, reveló sobre el meme.