Araceli González se quebró al hablar de Adrián Suar: "Yo lo amé con toda el alma"

La actriz fue una de las invitadas estelares a la mesa de Mirtha Legrand y no pudo contener las lágrimas al mencionar al padre de su hijo Toto Kirzner.

Araceli González fue una de las invitadas a "La noche de Mirtha" y protagonizó uno de los momentos más emotivos del programa. La actriz se mostró conmovida al hablar de su presente personal y, especialmente, al referirse a su vínculo actual con Adrián Suar , su expareja y padre de su hijo Toto Kirzner.

La situación se dio luego de que la Chiqui la descolocara con una pregunta inicial sobre su prolongada ausencia en el ciclo. Sin rodeos, la conductora avanzó hacia el tema más sensible de la noche y lanzó: “¿Cómo estás con Suar?” . Incluso reforzó la tensión al remarcar: “¡Esta es la pregunta!” .

La intérprete respondió con franqueza y un visible nudo en la garganta. “Con Adrián, te lo digo con mucha tristeza, no me llevo, pero no por una elección mía ”, expresó. Desde el primer momento dejó en claro que la distancia entre ambos no fue una decisión unilateral. Luego, la artista profundizó en su mirada sobre las relaciones que se rompen y las dificultades para recomponerlas. “Hay veces que las partes eligen que sean así los vínculos cuando se terminan ”, reflexionó.

Embed

En ese marco, recordó su primer matrimonio y el proceso de reconciliación emocional que logró con el padre de Flor Torrente. “Divorciarse no es fácil, fue un momento muy difícil”, señaló, aunque destacó que con el tiempo pudo llegar al agradecimiento mutuo. “Te equivocaste vos, me equivoqué yo, pero conciliamos”, resumió, marcando un contraste con la conexión que tiene hoy con el ex dueño de Polka.

Sobre ese punto, la protagonista de "Mujeres asesinas" fue contundente y dejó una frase que resonó fuerte en el estudio. “Yo sé que Adrián es un hombre muy poderoso en la televisión”, aseveró, y explicó que ese entorno puede condicionar las relaciones personales cuando hay demasiadas influencias alrededor.

“A veces no es todo lo bueno lo que te rodea”, subrayó, antes de confesar cómo se sintió desplazada. “Cuando dosificas con quién te quedás y con quién no, yo fui la no elegida”, afirmó, visiblemente afectada por ese recuerdo. Pese a la distancia, la actriz sorprendió al hablar con admiración del padre de su hijo. “Voy a hablar muy bien del padre de mi hijo, es muy talentoso”, aseguró, y destacó su rol clave en la transformación de la pantalla chica nacional.

Araceli González rompió en llanto al hablar de Suar

También contó cómo intenta transmitirle esa parte positiva de la historia a Toto. “Yo siempre le dije: ‘Vos no tenés conciencia de lo que fue tu papá en un momento’”, relató, haciendo referencia al impacto mediático que tuvo la pareja en sus años de mayor exposición. “Cuando vos naciste parecía que nacía el Príncipe Carlos”, recordó entre sonrisas, explicando que busca preservar los recuerdos luminosos de esa etapa. “Hay que contarle la parte linda de esta historia”, insistió.

Embed

Más adelante, González confesó que logró cerrar esa etapa luego de un largo proceso personal. “Yo solté. Trabajé mucho soltar”, admitió. Así, definió a Suar como un hombre que amó "con toda el alma" y reconoció el dolor que implicó dejar atrás ese amor. Cuando la diva le preguntó si había sufrido, la actriz no pudo responder de inmediato. La emoción la desbordó y apenas alcanzó a decir: “Perdón, no quería llorar”, mientras se secaba las lágrimas ante la mirada atenta de todos en la mesa.

Tras recomponerse, explicó el motivo más profundo de su angustia. “Me hace mal ver sufrir a mi hijo ante estas situaciones”, expresó. En ese cierre, dejó en claro su prioridad absoluta. “Yo quiero que mi hijo esté feliz”, concluyó, con la voz todavía quebrada.