La foto que confirma el romance de Adrián Suar con una ex ShowMatch

Después de meses de especulación, una cena en un reconocido restó porteño fue testigo del romance entre Adrián Suar y la bailarina de Show Match, Rocio Robles.

Por primera vez y en el marco de una salida pública, el productor y la exbailarina y actual periodista se mostraron compartiendo una cena en un tradicional restaurante de pastas. Las risas y las miradas cómplices no faltaron en la velada y todo quedó registrado por la lente de los celulares de los presentes.

Pese a que ellos, por el momento, no sellaron su historia de amor con un título, el entorno más cercano del actor y productor confirmaron la relación.

Adrian Suar

Incluso, la mismísima Robles se encargó de hablar del vinculo con Suar en Los profesionales de siempre (El nueve). “Siempre que comienzo hablo todo, y yo tengo bien claro que no quiero ser mamá. Él lo saber igual que todo mi entorno. Nunca fue un deseo para mi”, dijo sobre la maternidad.

Cuando le consultaron por la convivencia con Suar, aclaró que “cuando las cosas avanzan uno tiene más ganas de compartir, pero por el momento yo estoy bárbara así, sin convivir” y dejó en claro que sí tiene el deseo de casarse: “El casamiento sí lo quiero. Todo lo que sea distrae me encanta”.

Mientras que Suar no aceptó ningún titulo. “Nos conocemos, sí, es divina, gran persona y periodista deportiva. No hay un titulo de graph. El día que esté de novio lo voy a decir”, se sinceró.