Verano 2026: dónde y cuánto sale pasar un fin de semana de camping cerca de Neuquén

Con piletas o costa del río, preparados para disfrutar los días de calor, acá encontrarán opciones cercanas para hacer escapadas renovadoras a bajo costo.

El calor ya se siente fuerte y con él las ganas de descanso atrapan a cualquiera. Pero si aún no hay vacaciones, siempre un fin de semana en la naturaleza renueva las fuerzas para seguir. Revisá acá opciones de campings cercanos a la capital , precios y comodidades.

Una de las posibilidades es hacerse una escapada al tradicional Camping Los Nonos , en Centenario . A 15 minutos de la capital, y 6 minutos del centro de Centenario, este predio ya tiene todo listo para los amantes del camping y el verano.

Se trata de un espacio ubicado a 200 metros del río Neuquén, al que se puede ir en una caminata corta, y que cuenta con dos piletas, mesas y bancos, parrillas y electricidad. En el camping, ubicado en la calle 4 de la chacra 101, lo que era el ex picadero por la ruta 7, hay estacionamiento dentro de un espacio cercado.

camping los nonos centenario 1

Además de árboles y espacio de recreación, esta opción cuenta con dos piletas para combatir el calor, una de 10 metros por 6, y otra de 20 metros por 10. Está abierto de lunes a lunes.

"Es una opción segura y tranquila, no tenés inconvenientes, solo el ruido de los pájaros", contó a LM Neuquén Alberto, quien también comentó que cuentan con proveeduría con venta de hielo, carbón, y mercadería de almacén.

La tarifa de este camping es de 20 mil pesos por persona y los menores de 4 años no abonan. Este camping inauguró en 1997, los primeros años como una granja educativa, y luego se convirtió en esta opción recreativa a muy pocos minutos de la capital.

Plottier

Para el lado de Plottier también hay opciones. Por la Ruta 22 en el kilómetro 1232 está el camping Las Araucarias, justo después de la entrada al barrio Piscicultura. Están ubicados a 7 kilómetros de Neuquén. Esta opción es un predio abierto para realizar un acampa tradicional con carpa, y también espacio para hacerlo con motor home o casilla.

La tarifa por noche para acampar es de 20 mil pesos por persona por día y si la opción fue en casilla o motor home se abona por única vez 20 mil pesos más. Los menores de cinco años no pagan.

camping las araucarias

También cuentan con dormis, que son habitaciones de 4 camas individuales y cada una con aire acondicionado. El valor por día de la habitación con cuatro camas es de 100000 pesos y de 80000 si fueran solo uno o dos personas.

El predio tiene baños con duchas con agua caliente todo el día. Una pileta de 12 a 20 y también hacen visitas guiadas a la granja para ver a los animales.

camping las araucarias 1

Luego, antes de llegar a Senillosa aparece el complejo El Cisne, que aunque ya no permite el acampe, ofrece estadías diurnas para pasar una jornada al aire libre con cómodas instalaciones.

Para pasar el día en este espacio a la orilla del río Limay el valor por persona es de 15 mil pesos y se pueden utilizar los quinchos con parrillas, mesas y bancos. El complejo cuenta con sanitarios, espacios verdes para caminar, alquiler de kayak, avistaje de aves sobre la laguna natural muelles y miradores. También realizan cabalgatas guiadas y hay juegos infantiles.

Cuentan con cabañas para poder quedarse a pasar la noche que cuestan 120 mil pesos para dos personas y 160000 para 4.

complejo el cisne

Arroyito

Ya a unos 36 minutos desde la capital, Nicky Pardo, instructor en pesca, campismo y actividades náuticas está encargado de la Isla Aitue en Arroyito. Un camping que promete una experiencia natural asombrosa. Para visitar la isla se debe enviar los datos de la fecha y las personas al celular 2994227371 para coordinar, ya que la llegada es en lancha.

En el camping hay mesas, bancos, sillones rústicos, parrillas y fogones. Cuentan con luz a través de grupos electrógenos y reflectores solares. Hay baños con duchas calientas y lavaderos.

El precio para acampar por noche es de 10000 pesos por persona, si solo se pasa la tarde cuesta 8000. Cuentan con dormis por 15000 pesos la noche y cabañas por 18000 pesos por persona. El traslado en lancha hasta el camping tiene un valor de 2000 pesos.

Para llegar hay que estar atento por la ruta 22, antes de llegar a la estación de servicio YPF de Arroyito hay que ingresar para el lado del río unos mil metros.

isla atihue arroyito

Villa El Chocón

A 88 kilómetros de la capital, en Villa El Chocón el primer camping que aparece es Las Flores. Ubicado en el casco histórico a 200 metros del faro. Hay sanitarios, duchas con agua caliente, parrillas, con luz, es un camping familiar a la medianoche cierra

Las parcelas están separadas, cuentan con 86 parrillas ubicadas en un bosque de dos hectáreas, muy verde, con pinos, eucaliptos, álamos. Cada acampante tienen su parrilla, luz y toma corriente.

camping las flores villa el chocón

La tarifa de diciembre es de 10 mil pesos por persona, menores de 4 años no pagan y los niños de 5 a 12 años pagan 5 mil pesos. No se paga ni la carpa ni el auto, al menos hasta el 21 de diciembre que actualizarán las tarifas por la temporada. Para llegar al lago hay que caminar 200 metros.