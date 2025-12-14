Verano en el "Corazón del Neuquén": un destino imperdible

Disfrutá del sol, la naturaleza y la diversión en un oasis turístico en el centro neuquino. No te pierdas la oportunidad de visitarlo, a solo 20 km de Zapala.

Mariano Moreno es un oasis en el verano para todo el centro neuquino. Sus aguas cristalinas, su verde y su sombra lo convierten en un destino ideal para aquellos que buscan relajarse y disfrutar de la naturaleza. No te pierdas la oportunidad de visitar esta hermosa localidad y experimentar todo lo que tiene para ofrecer.

Si estás buscando un destino para escapar del calor y disfrutar al aire libre este apacible pueblo es el lugar perfecto. Con su arroyo Covunco, sus árboles y su variada oferta de servicios, es un verdadero tesoro en el verano. No te pierdas la oportunidad de visitarla y descubrir por qué es conocida como el “Corazón del Neuquén”.

A solo 20 kilómetros de Zapala , la localidad de Mariano Moreno se convierte en un destino imperdible para descubrir un rincón lleno de vida y de tranquilidad, y que además ofrece una variada cartelera musical y cultural para todos los gustos. Por otra parte, la localidad cuenta con una amplia oferta de servicios para satisfacer las necesidades del turismo.

IMG-20251210-WA0117

Una de las actividades más esperadas es la Expo Artesanal, Productiva y Cultural, que se realiza todos los años prácticamente al inicio de la temporada de verano. En su vigésima tercera edición, que tendrá lugar el 9, 10 y 11 de enero de 2026, la expo promete ser un evento inolvidable. Los visitantes podrán disfrutar de la exposición y venta de productos artesanales, degustar comidas típicas y disfrutar de la música en vivo con grupos de moda y muy convocantes.

Mariano Moreno también ofrece una programación especial para Navidad y Año Nuevo. Los vecinos y turistas podrán encontrar shows en vivo, exposiciones y otras actividades festivas que hacen de estas fechas un momento mágico en esta comunidad ribereña.

El balneario municipal

La mejor carta de presentación de este destino turístico, es su balneario municipal que ofrece una amplia variedad de servicios y actividades para todas las generaciones. Su principal atracción es la pileta de natación, que se convierte en un imán para grandes y chicos durante los días calurosos del verano.

El complejo cuenta con espacios verdes y sombreados que permiten disfrutar del entorno natural. Asimismo se encuentra ubicado en la orilla del arroyo Covunco, lo que permite disfrutar de la belleza natural del entorno con sus característicos paisajes y su apreciada tranquilidad.

BALNEARIO MUNICIPAL - MARIANO MORENO-4

A la par se encuentra el Paseo de la Costa, un lugar perfecto para las rondas de mates, los juegos infantiles en los espacios verdes y una increible exploración por el parque temático de los dinosaurios, entre otras actividades. Dentro de estas instalaciones está enmarcado también el sector de camping con parrillas, donde se pueden degustar los clásicos chivitos al asador, la tradicional delicia gastronómica.

BALNEARIO MUNICIPAL - MARIANO MORENO-3

Al respecto, el intendente Javier Huillipan destacó la importancia del balneario municipal como un destino turístico para la localidad. "Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para recibirlos y atenderlos de la mejor manera", señaló. Además, agregó que "en nuestra gestión de gobierno siempre tenemos como horizonte bien marcado potenciar el turismo tanto en nuestro balneario municipal como en el resto de los atractivos que componen al Valle del Covunco".

IMG-20251210-WA0107

A su vez detalló que “el balneario municipal es un destino turístico que ofrece algo para todos”. Desde la pileta de natación hasta el Paseo de la Costa, pasando por los partidos de tejo y la degustación de productos locales, hay una variedad de actividades y servicios que convierten a este lugar en un destino imperdible para cualquier turista, comentó el jefe comunal.

Un evento con identidad

La Expo de Mariano Moreno es un evento que se ha convertido en una tradición en la localidad, y este año no será la excepción. Con una gran variedad de stands y actividades, los visitantes podrán disfrutar de: Artesanías para descubrir y comprar productos artesanales hechos a mano por artesanos locales, Producción local para degustar productos frescos y de alta calidad elaborados en la región y mucha Cultura para disfrutar de música, danza y otras expresiones culturales del centro neuquino.

IMG-20251210-WA0088

El jefe comunal subrayó la relevancia de esta característica fiesta popular y aprovechó para invitar todos para que “agenden” una visita durante el verano. "Quiero dar a conocer que todas las artesanías, la producción y la cultura del centro neuquino se pondrán a la vista en una nueva edición de la Expo Mariano Moreno y quedan todos formalmente invitados", señaló.

Huillipan también remarcó que la localidad está preparada para recibir a los visitantes durante el verano y que habrá muchas sorpresas en las jornadas de Navidad y Año Nuevo. Si estás buscando un evento que te permita disfrutar de la cultura, la producción y la artesanía de esta parte de la provincia, no te pierdas la Expo Mariano Moreno. “Con una gran variedad de actividades y stands, este evento es una oportunidad única para descubrir lo mejor de la región del Pehuén”, cerró el intendente.

Otras opciones

El camping Empleados de Comercio se encuentra ubicado a solo 1 km del centro de Mariano Moreno, al costado de la laguna La Solitaria. Con su entorno natural y sus servicios de alta calidad, es un destino perfecto para familias, grupos de amigos y parejas. El sitio ofrece más de 70 parrillas con mesas y bancos, dos piscinas, salón multiusos, albergues para 48 personas y 2 cabañas para seis personas cada una, duchas, canchas de fútbol y sectores verdes recreativos.

EMPLEADOS DE COMERCIO_ MARIANO MORENO

Asimismo, ubicado a solo 5 km al oeste del pueblo, sobre la ruta provincial 3, “La Curva” es el lugar elegido por decenas de familias y turistas que buscan disfrutar de un "pozón" natural que se forma en medio del arroyo Covunco.