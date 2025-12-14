Para celebrar cuando den las cero horas del 25 o del 31, no hay nada mejor que un buen espumante. Cuáles son las opciones que se pueden tener en cuenta.

Las más ricas burbujas para el brindis de fin de año

Celebrar. Eso es lo importante. No importa qué, cómo, a favor o en contra de quién. Este diciembre hay que celebrar. Las razones no son muchas, pero a la hora de las cañitas voladoras, este 24 y 31 por la noche, hay que darse la oportunidad de brindar con unas burbujas .

Estarán quienes sientan que la marcha del país es la oportunidad del siglo, quienes no tengan trabajo y estén peleando una indemnización, y estarán también aquellos que, ofuscados, solo quieren acabar con la fiesta, mandar todo al descorche de su madre y beber hasta que se apaguen las luces. Es que el final de este 2025 barullero, angustiante, con matices y excentricidades —nunca olvidemos que este año pesificamos la economía norteamericana por una temporada— tiene todos los condimentos para ser inolvidable. Por eso, porque solo se vive una vez y la vida son cuatro días, como dicen los españoles, este año hay que celebrar.

Y para brindar cuando den las cero horas del 25 o del 31, no hay nada mejor que un puñado de buenas burbujas. El mercado argentino de espumantes acusa recibo de este 2025. Los despachos, según fuentes oficiales, cayeron cerca de un 50% ; las ventas en supermercados, un tercio; y salvo algunas rarezas, los números de consumo son negativos. La falta de dinero, el escaso incentivo y la caída general de las ventas desde 2023 arman un escenario difícil, a la baja y con pocas expectativas. Y por eso mismo hay que brindar este fin de año: el 2026 quizás sea mejor, quizás cubra parte de las expectativas o simplemente sea un año recordado para el olvido. Pero, cualquiera sea el caso, hay que encararlo con ganas .

Y a la hora de los brindis, disipar con buenas burbujas algo de toda esta zozobra que cada diciembre —y este en particular— trae. Para hacerlo, esta es una lista de grandes espumantes desde los diez mil pesos.

Salentein Extra Brut ($11.500). Elaborado con Pinot Noir y Chardonnay del Valle de Uco, propone un perfil de fruta fresca, entre lima y manzana verde, con un paladar ágil y burbuja fina. Buena relación calidad-precio.

Chandon Blanc de Blancs Brut Nature ($20.500). Un 100% Chardonnay del Valle de Uco que ofrece cierta complejidad, un paladar de gran frescura y burbuja crocante, con sabor sostenido. Uno de los mejores en su categoría y rango de precio.

Cruzat Premier Extra Brut ($14.200). Se elabora con uvas de Perdriel, Luján de Cuyo, en un estilo franco, donde la crianza por el método tradicional suma una ligera nota de bollería a una boca de energía moderada. Rico para brindar.

image

Casa Boher Extra Brut ($18.000). Representa con claridad el estilo de la casa: color dorado, frutas de perfil maduro y levemente evolucionado pero nítidas, mousse envolvente y sabor sostenido en el tiempo. Entre los espumantes de Rosell Boher, uno que sintetiza su identidad.

Otronia Brut Nature Rosé ($40.000). Proviene del corazón de Chubut. Elaborado con Pinot Noir, propone una versión fresca, con aromas de cereza y frutilla suaves sobre un fondo de levaduras. Vibrante y de elevada frescura, es ágil en la boca.

Rutini Brut Nature 2021 ($44.000). Elaborado por el método tradicional y en una añada refrescante, abre con notas de lima, bollería suave y manzana. La boca es ágil y fresca, con una delicada mousse. Un benchmark de la categoría.

Schroeder Brut Nature. Se elabora con mayoría de Pinot Noir y una porción de Chardonnay de la Patagonia. Embotellado en un estilo seco y frutado, ofrece energía de paladar y una burbuja efervescente que llena la boca.

Alma 4 Chardonnay 2021 ($28.000). Proviene del Valle de Uco y se elabora por el método tradicional, con 50 meses sobre lías. Etéreo, como buen blanc de blancs, suma una pizca de paso por roble que realza el sabor frutado y envuelve la textura en una mousse suave y seductora.

image

Ambrosía Brut Nature ($27.000). Desde el Valle de Uco, ofrece un perfil donde la crianza sobre lías contrasta con frutas delicadas. Lo mejor está en la frescura y la mousse de boca, junto con un final largo.

Costa & Pampa Extra Brut ($27.500). Proviene de la costa atlántica, al sur de Mar del Plata. Con un paladar más delgado, pero de elevada intensidad y frescura, ofrece un perfil novedoso y atractivo para el mercado argentino.

Dos opciones para abstemios

Se sabe que quien brinda sin alcohol tiene que brindar dos veces. Para ellos, van dos opciones singulares: Brunette 0% Alcohol es más un vermouth con burbujas, ya que está infusionado con hierbas y funciona bien con abundante hielo. La otra es Nieto Senetiner 0%, 100% Pinot Noir: un espumante hecho y derecho, pero sin alcohol, muy cercano en perfil a los espumantes clásicos. Notable.