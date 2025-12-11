La receta, que se viralizó en TikTok, permite hacer es postre a muy bajo costo, ideal para combatir el calor de forma económica.

Helado de dulce de leche casero y fácil con solo 2 ingredientes: la receta ideal para combatir el calor

Llega el verano y cada persona busca la forma de refrescarse . Y una de las alternativas es el helado . Frío, cremoso y delicioso, esta opción es una de las favoritas para combatir el calor . Para quienes buscan ahorrar, en redes sociales se viralizó una receta para hacer una versión casera de dulce de leche con apenas dos ingredientes.

Según mostró la creadora de contenido Fer Gigliello en un video publicado en TikTok , la preparación es muy sencilla y no tiene complicaciones . Incluso su elaboración puede resultar un momento divertido en familia y con los más chicos. Además, la receta permite agregar distintos toppings y personalizarla a gusto de cada persona.

Para realizar esta preparación, solo se necesitan dos productos que habitualmente se encuentran en cualquier casa o que se pueden comprar fácilmente en el comercio más cercano. Ellos son:

300 gramos de dulce de leche

200 milímetros de crema de leche

helado2 La preparación del postre requiere solo dos ingredientes y es muy fácil de hacer.

Es importante que la crema de leche esté bien fría. Esto ayudará a que el helado tenga una mejor textura y cremosidad. Por ello, es recomendable dejarla en la heladera varias horas antes de usarla.

A la hora de personalizar este postre, cada uno puede elegir el topping que más guste. Entre las opciones más populares se destacan los chips de chocolate, galletitas molidas, fruta fresca o frutos secos.

Cómo preparar el helado de dulce de leche

Una vez que tengamos los dos ingredientes, sólo se deben seguir estos pasos:

Batir la crema de leche : en un bowl grande, verter la crema de leche fría y comenzar a batirla a velocidad media. A medida que la crema se va espumando, aumentar la intensidad. Continuar el batido hasta que se formen picos suaves, es decir, cuando la crema esté suficientemente montada pero aún mantenga una consistencia suave.

: en un bowl grande, verter la crema de leche fría y comenzar a batirla a velocidad media. A medida que la crema se va espumando, aumentar la intensidad. Continuar el batido hasta que se formen picos suaves, es decir, cuando la crema esté suficientemente montada pero aún mantenga una consistencia suave. Incorporar el dulce de leche : una vez que la crema esté montada, añadir suavemente el dulce de leche en el recipiente. Se recomienda hacerlo con movimientos envolventes, asegurándose de mezclar bien pero sin perder el aire que incorporaste en la crema. Esta técnica es crucial para mantener la textura suave y cremosa del helado. La mezcla debe tener un color uniforme y una consistencia homogénea.

: una vez que la crema esté montada, añadir suavemente el dulce de leche en el recipiente. Se recomienda hacerlo con movimientos envolventes, asegurándose de mezclar bien pero sin perder el aire que incorporaste en la crema. Esta técnica es crucial para mantener la textura suave y cremosa del helado. La mezcla debe tener un color uniforme y una consistencia homogénea. Congelar la mezcla: una vez que la crema y el dulce de leche estén bien integrados, verter la mezcla en un recipiente hermético. El recipiente debe estar bien cerrado para evitar que se formen cristales de hielo durante el proceso de congelación. Llevar el recipiente al freezer y dejar que se congele entre cuatro y seis horas, o hasta que esté firme.

una vez que la crema y el dulce de leche estén bien integrados, verter la mezcla en un recipiente hermético. El recipiente debe estar bien cerrado para evitar que se formen cristales de hielo durante el proceso de congelación. Llevar el recipiente al freezer y dejar que se congele entre cuatro y seis horas, o hasta que esté firme. Servir y disfrutar: una vez congelado, sacar el recipiente del freezer y dejarlo reposar unos minutos a temperatura ambiente para que se ablande ligeramente. Esto hará que sea más fácil servirlo.

helado3 La receta casera permite personalizar el postre con distintos toppings.

Qué toppings se pueden usar para personalizar el helado

Una de las ventajas de esta preparación es su versatilidad a la hora de personalizarlo. Estos son los toppings que se pueden añadir al helado para darle un toque único: