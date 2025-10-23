Postre helado con solo 3 ingredientes: cómo hacer esta receta super express para combatir el calor

Esta receta es ideal para combatir los días más calurosos del año. Además, se puede preparar en el hogar con apenas tres ingredientes.

La llegada del verano y de los días más calurosos del año también viene acompañada de comidas idóneas para esta época del año. Entre ellas, el helado se posiciona como una de las favoritas en los hogares argentinos. No obstante, ahora se popularizó un innovador postre helado con apenas tres ingredientes : la receta más fácil y deliciosa para el calor .

Esta torta helada consiste en un postre suave, cremoso y fácil de preparar que se popularizó en el último tiempo para las personas que buscan una alternativa diferente al helado tradicional. Además, al conservarse dentro del freezer, se puede mantener en perfecto estado durante varios días.

El postre helado con tres ingredientes tiene un alimento como protagonista: el dulce de leche , uno de los favoritos de millones de familias. Su preparación es realmente sencilla y no requiere máquina ni otros electrodomésticos de cocina, lo que la vuelve una receta ideal para gente a la que no se le dan del todo bien las preparaciones dulces.

La base de este postre se elabora con apenas 3 ingredientes: crema de leche batida, dulce de leche y merenguitos. El primer paso comienza con la crema, que debe estar bien fría para lograr el punto justo. Por ello, es imprescindible sacarla de la heladera unos momentos antes de empezar a batirla, ya que el calor podría jugarle una mala pasada y hacer que se corte.

La crema se bate hasta que espese levemente, pero no hasta que quede demasiado firme. Esto permite conservar una textura aireada que luego aportará suavidad al helado.

tarta_helada_1200x600 Paso a paso, cómo hacer el postre helado con 3 ingredientes

El siguiente paso será sumar el dulce de leche (se recomienda el tipo familiar para un sabor más suave o repostero para un resultado más intenso).

Con la base de la mezcla lista, luego hay que sumar los merenguitos secos para aportar crocante al postre. Esta opción es a gusto de cada uno, ya que muchas personas optan por reemplazarlos por trozos de galletita, nueces, chips de chocolate o incluso pedacitos de brownie.

Si se busca un resultado más profesional, se pueden añadir algunos ingredientes para realzar la preparación. Para aportar más aroma, se puede incluir una cucharadita de esencia de vainilla o ralladura de algún cítrico. Asimismo, para darle un toque extra al diseño, se pueden guardar dos o tres cucharadas de dulce de leche para marmolar la superficie con un palillo o espátula antes de enviarlo al freezer.

La importancia de dejar el postre en el freezer

Con todos los ingredientes incorporados, la mezcla debe volcarse dentro de una budinera mediana, previamente forrada con papel film para que sea más fácil de sacarla cuando esté congelada. Finalmente, la superficie se alisa con una espátula para ofrecer un resultado más prolijo, además de evitar que se formen cristales mientras se congela.

El postre helado debe permanecer en el freezer, por lo menos, durante cuatro horas, aunque mientras más tiempo esté, mejor se unificarán los sabores. Sin embargo, es importante destacar que debe quitarse del freezer unos 15 o 20 minutos antes de servirlo para desmoldarlo fácilmente y que tenga la misma suavidad que un helado.

Algunas personas optan por presentarlo entero sobre una fuente, o bien cortarlo en partes individuales (una budinera mediana ofrece entre seis y ocho porciones) y sumarle frutos secos caramelizados, dulce de leche tibio o una salsa de chocolate amargo por encima. En cambio, otros prefieren una versión más fresca con frutas.

Los expertos en cocina aseguran que este postre puede mantenerse en perfecto estado hasta 2 semanas sin sufrir ningún tipo de cambio en su sabor o textura.

