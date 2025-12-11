Cuánto cuesta el Pan Dulce de Donato De Santis y dónde conseguirlo para Navidad 2025

El pan dulce es un clásico en la mesa de los argentinos en las Fiestas . La receta original del pan dulce incluye harina, agua, fruta y fermentación natural, aunque en la actualidad existen muchas variaciones de acuerdo al lugar y costumbres adquiridas donde se elabore. En este artículo, te contamos cuánto cuesta el Pan Dulce que vende Donato De Santis para la Navidad 2025.

Actualmente, Donato De Santis es uno de los jurados del reality Master Chef, que se emite por Telefe. El chef , además, es dueño del restaurante de comida italiana Cucina Paradiso, una firma de De Santis que cuenta con varias sucursales en nuestro país, entre las que pueden mencionarse las ubicadas en los barrios porteños de Caballito; Recoleta; Villa Devoto y Palermo.

En los primeros días de diciembre, las redes sociales de Cucina Paradiso empezaron a promocionar el ya célebre Panettone ideado por Donato De Santis. De cara a la Navidad 2025, el panettone pesa 750 gramos y cuesta $29.900, $6.900 más que en 2024. El propio De Santis comentó que “en Italia se come panettone, no pan dulce, que es más español. Es más oscuro, tiene más nueces, está más cargados de frutas. El panettone, en cambio, es más esponjoso, liviano”.

Lo cierto es que el Panettone elaborado por los restaurantes Cucina Paradiso de Donato De Santis puede conseguirse en cualquiera de estas sucursales:

Cañitas, Soldado de la Independencia 851.

Devoto, Bahía Blanca 4073.

Caballito, Av. Pedro Goyena 1054.

Palermo, Armenia 1610.

Recoleta, Pacheco de Melo 1865.

Nordelta, Av. de los Lagos 7010 (Nueva sucursal).

En cierta ocasión, Donato De Santis reveló los secretos para elaborar un buen pan dulce: "Los que se quieren aventurar realmente hay muchas recetas pero las buenas son las que llevan de dos a tres días: son unos pasos de leudado lento de primer segundo y tercer amasado. Si ven una receta así de larga les va a salir bien" y agregó que "la levadura es muy complicada a veces y pasan cosas raras. Es muy invitante hacerlo, es como hacer un muffin gigante y da mucha satisfacción una vez que lo hacés. Para no arriesgarse hay que buscar recetas, cuanto más compleja es mucho más probable que salga bien”.

Donato-De-Santis.jpg El Pan Dulce que vende Donato De Santis para la Navidad 2025 cuesta $29.900.

Recientemente, en esta sección dimos cuenta de otro clásico para la mesa de la Navidad 2025: el pan dulce que se volvió viral de la pizzería Güerrín. Ubicada en la Avenida Corrientes, Güerrín se destaca por su amplio menú con especialidades de la casa en pizzas y fugazzettas. Pero, como ocurre tradicionalmente en cada Navidad, Güerrín también elabora su clásico pan dulce.

Y lo cierto es que el famoso pan dulce viral de la pizzería porteña Güerrín cuesta $42.000 en su local de la Avenida Corrientes en diciembre 2025. Es oportuno señalar que también se puede adquirir de forma on line el célebre pan dulce elaborado por Güerrin, aunque su precio es otro: 49 mil pesos.