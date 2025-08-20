¿Cuánto cuesta cenar en el restaurante de Donato de Santis? Los precios de los platos
El lugar combina tradición italiana y modernidad, con platos y sabores únicos, pero los precios sorprenden.
Ir a comer en distintos locales de Buenos Aires es una experiencia que mezcla sabores, ambiente y en muchos casos, la impronta de chefs reconocidos. Uno de los restaurantes que logró instalarse como referente de la cocina italiana es Cucina Paradiso, propiedad del chef Donato de Santis, jurado de MasterChef y figura muy popular en el mundo gastronómico.
En este espacio no solo se trata de sentarse a la mesa para comer. La propuesta busca que cada comensal viva una experiencia marcada por la autenticidad de los platos, la estética del lugar y el sello personal del cocinero italiano. Pero, además de la calidad y el prestigio, siempre aparece la misma pregunta: ¿Cuánto cuesta realmente cenar allí?
Platos principales: la cocina italiana con sello propio
La carta de Cucina Paradiso ofrece una amplia variedad de pastas y risottos.
Los precios varían de acuerdo a la preparación y los ingredientes, aunque en todos los casos se trata de recetas inspiradas en la tradición italiana con un toque personal de Donato de Santis.
Entre las opciones más destacadas se encuentran:
-
Pasta Maritata: $20.500
Agnolotti del Plin (rellenos de ossobuco): $21.900
Cappellacci di Zucca (rellenos de zapallo y amaretti): $21.900
Culurgiones de Casu (papas, queso feta y pesto): $22.500
-
Spaghetti Mare e Limone (con calamares, mejillones y pescado): $27.000
Raviolone Nino Bergese (ricota, espinaca y yema de huevo con trufas): $22.900
Papardelle Toscane (ragú de conejo y hongos): $21.500
Busiata di Spilinga (langostinos): $27.000
Chitarrino c’a Muddica Aturrata (pomodoro, anchoas y alcaparras): $18.900
Risotto ai Funghi (hongos frescos y secos con manteca de trufas): $26.000
Pansotti con pesto di noci: $22.500
Orecchiette baresi (salsiccia fresca gratinada): $20.500
Risotto carbonara (guanciale, parmesano y pecorino): $26.000
Con estos valores, el costo de una cena para dos personas, considerando únicamente dos platos principales, puede ubicarse entre $40.000 y $54.000.
Bebidas y vinos: el plus de la experiencia
La propuesta de Cucina Paradiso no se limita a la comida. El restaurante también ofrece vinos bajo el sello Vino Nostrum, con etiquetas especialmente seleccionadas para acompañar los platos.
Los precios de las bebidas son:
-
Copa de vino (primer precio de cada categoría: bollicine, calmo, mosso o fermo): $5.350
Botella de vino (segundo precio de cada categoría): $17.900
De esta forma, una pareja que elija dos platos principales y sume una botella de vino, terminará gastando entre $75.000 y $90.000, sin incluir postres, entradas ni otros adicionales. El costo final dependerá de las elecciones y de si se agregan extras como aperitivos, tragos o café.
Dónde están las sucursales y en qué horarios abren
Cucina Paradiso cuenta con una red de locales distribuidos en distintos barrios de Buenos Aires, lo que facilita el acceso a quienes quieran vivir la experiencia sin trasladarse demasiado:
-
Belgrano: Castañeda 1873 y Soldado de la Independencia 851
Recoleta: Pacheco de Melo 1685
Devoto: Bahía Blanca 4073
Palermo: Arévalo 1538 (sucursal sin gluten) y Armenia 1610
Caballito: Av. Pedro Goyena 1054
Todos los locales funcionan de 09:00 a 00:00, de lunes a domingo.
Una experiencia que mezcla sabor y estilo
Más allá del precio, la propuesta de Cucina Paradiso busca que cada visita sea una experiencia. El ambiente moderno, la atención cuidada y la influencia directa de Donato de Santis hacen que muchos comensales lo elijan como una salida especial.
El costo de una cena para dos puede considerarse elevado, pero quienes asisten suelen destacar que lo que se paga no es solo la comida, sino también la posibilidad de probar platos elaborados con técnicas y recetas que remiten a la tradición italiana, adaptadas al estilo porteño.
En definitiva, una cena en Cucina Paradiso es un plan que combina gastronomía, ambiente y el sello de un chef reconocido, con valores que varían según las elecciones de cada comensal pero que, en promedio, rondan entre $75.000 y $90.000 por pareja.
