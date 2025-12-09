El chef y pastelero lanzó una edición limitada que forma parte de su línea temática para Navidad. Qué más ofrece y sus precios.

Cuánto cuesta el pan dulce de Damián Betular: el precio de la edición limitada para Navidad

Referente de la pastelería argentina, Damián Betular lanzó una edición limitada de pan dulce pensado tanto para los amantes del chocolate como para quienes buscan un toque sofisticado en la mesa dulce de Navidad . Se trata de una versión gourmet de este clásico que va más allá de las tradicionales frutas abrillantadas o los chips de chocolate.

El producto ya puede adquirirse en Betular Pâtisserie , el local que el cocinero abrió en el barrio porteño de Villa Devoto hace más de tres años y genera furor. El pan dulce forma parte de su línea temática navideña bautizada “El Cascanueces” , que incluye turrones, macarons, grageas, tortas y figura de chocolate, entre otras preparaciones.

La versión 2025 de este clásico navideño elaborado por el jurado de MasterChef pesa 750 gramos y está hecho con cacao, avellanas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo , rompiendo con los ingredientes y sabores tradicionales. En su superficie suma un craquelin de cacao y avellanas que le da textura crocante.

pan dulce El pan dulce de Betular pesa 750 gramos y cuesta $56.000 la unidad.

En cuanto a su precio, hubo polémica en redes, ya que algunos usuarios lo consideraron excesivo. Su valor es de $56.000 la unidad. Su presentación, tan cuidada como distinguida, incluye una caja rígida de diseño especialmente creada para mantener la calidad.

Está pensado para conservarse entre 18°C y 20°C y se recomienda consumirlo dentro de los siete días, ya que la gracia es que mantenga esa humedad suave y el golpe de sabor fresco, ideal para acompañar con café, mate o la preparación favorita.

Qué incluye la línea navideña de Betular y sus precios

Entre todos los productos que el chef ofrece para esta Navidad, se destaca una figura de chocolate inspirada en el ballet El Cascanueces. Con la forma del clásico soldado, la pieza está realizada con chocolate con leche de alta calidad y un relleno de gianduja de pistachos combinado con pasta artesanal del mismo fruto seco. Con un peso de 200 gramos, su precio es de $54.000.

soldado El soldado de chocolate, con el pistacho como ingrediente principal.

Otra opción son sus barras de turrón de 180 gramos que vienen en tres variedades: pecán y frambuesa, maní y caramelo, y avellanas y cookies. Las combinaciones fueron desarrolladas para ofrecer perfiles sofisticados y distintos. Cada una tiene un valor de $28.000.

La línea navideña de Betular también suma las grageas, que se diferencian por color y sabor: rojas (avellanas con chocolate semiamargo), verdes (maní garrapiñado con chocolate con leche), blancas (coco y chocolate blanco) y marrones (ginger cookies con chocolate caramelizado). Los 180 gramos cuestan $28.000.

turrones Los turrones de Betular vienen en tres sabores y cada uno cuesta $28.000.

Mini tortas y Macarons, más opciones para la mesa de Navidad

Para compartir en familia, Betular ofrece una caja de degustación con nueve tortas en formato “petit” que mezcla clásicos de la pastelería con sus creaciones más pedidas. Entre los sabores se incluyen Chajá, Pavlova, pistacho, café y chocolate, avellana, frutilla, limón, frambuesa y la tradicional Carmen. El valor es de $110.000.

tortas La presentación de las nueve mini tortas tiene un valor de $110.000.

El pastelero sumó uno de sus productos emblema a la oferta navideña: los Macarons. Vienen en distintas presentaciones y precios: la caja de seis unidades a $31.200, de 12 a $62.400 y de 24 a $122.000. Los sabores disponibles son banana caramelizada, dulce de leche, pistacho, vainilla, chocolate y salted caramel.

Dónde surge el pan dulce

Aunque ya forme parte de la cultura de países latinoamericanos como Argentina y México, el pan dulce tiene raíces en la Europa medieval, enriqueciendo el pan básico con ingredientes dulces para festividades, con variantes famosas como el Panettone italiano y el Stollen alemán.

Su llegada a América se debe a la inmigración. Los italianos lo introdujeron en Argentina y los franceses y españoles en México. En estos países, se fusionaron con tradiciones locales para crear sus propias versiones.