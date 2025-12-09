Tereré: historia, origen y receta de un clásico litoraleño

El tereré, la versión fría del mate, es un símbolo de encuentro en el verano. Descubrí su historia, cómo se prepara y por qué es más que una bebida.

En la región del Litoral argentino, cuando el calor aprieta y el sol no da tregua, una bebida surge como la opción predilecta: el tereré . Esta refrescante versión del mate es mucho más que un alivio para las altas temperaturas; representa una tradición compartida que une a generaciones. Pero, ¿de dónde proviene esta costumbre y qué la hace tan especial? Aquí te contamos todo sobre su origen, preparación y por qué deberías sumarlo a tus días calurosos.

El tereré tiene sus raíces en la cultura guaraní, un pueblo originario que habita regiones de Paraguay, Brasil y el nordeste argentino. Los guaraníes ya utilizaban hojas de yerba mate mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos. Para ellos, la yerba no era solo un alimento, sino también un símbolo de conexión espiritual y social.

La costumbre de consumir yerba mate en frío nació por practicidad: en jornadas bajo un sol abrasador, hervir agua era poco conveniente. Al combinar yerba mate con agua fresca y hierbas locales, los guaraníes crearon una bebida revitalizante que se convirtió en parte esencial de su cultura.

Con el tiempo, el tereré se popularizó en Paraguay, donde hoy es la bebida nacional, y se extendió a regiones vecinas, incluyendo el nordeste de Argentina, especialmente en provincias como Corrientes y Misiones.

bebida-terere.webp Tereré, declarado patrimonio cultural.

¿Qué diferencia al tereré del mate?

La principal diferencia está en la temperatura y los ingredientes. Mientras que el mate se prepara con agua caliente y se consume mayormente en invierno, el tereré utiliza agua fría, muchas veces combinada con jugos, hierbas o frutas que aportan sabor y frescura.

Además, el recipiente también varía: aunque se puede usar el clásico mate de calabaza, en el caso del tereré es común ver vasos más grandes o mates metálicos que ayudan a mantener la temperatura fría por más tiempo.

¿Cómo se prepara un buen tereré?

El secreto de un buen tereré está en los detalles: desde la elección de la yerba hasta el agua o jugo que lo acompaña. Aquí va una receta básica para empezar:

Ingredientes

- Yerba mate (puede ser tradicional o con hierbas).

- Agua fría, jugo natural o gaseosa de limón.

- Hielo (opcional, pero altamente recomendado).

- Hierbas frescas (menta, burrito o cedrón, según el gusto).

- Rodajas de limón o naranja (opcional).

Desarrollo

Elegí el recipiente y la bombilla: Podés usar un mate grande o un vaso resistente al frío. Colocá la bombilla en el recipiente.

Cargá la yerba: Llená el recipiente hasta la mitad con yerba. Si usás hierbas frescas, intercalalas con la yerba para que liberen su aroma y sabor.

Prepará el líquido: En una jarra, combiná agua fría con hielo y las rodajas de cítricos. Si preferís un toque dulce, agregá jugo natural o una gaseosa sabor limón.

Serví y compartí: Verté el líquido frío sobre la yerba, asegurándote de que pase por la bombilla. Cada vez que alguien termine su ronda, volvés a cargar.

El-terere.png Une receta sencilla y refrescante de Tereré.

Variantes y trucos para experimentar

El tereré es tan versátil como creativo quieras ser. Estas son algunas ideas para personalizarlo:

- Con frutas: Podés agregar trozos de frutillas, sandía o mango al agua para darle un toque tropical.

- Con especias: Unas ramas de canela o clavos de olor aportan un perfil cálido y diferente.

- Infusiones previas: Prepará un té frío con hierbas como manzanilla o té verde y usalo como base.

Tereré y salud

Además de ser refrescante, el tereré tiene beneficios para la salud. La yerba mate es rica en antioxidantes, vitaminas y minerales, y las hierbas frescas como la menta o el cedrón favorecen la digestión y tienen efectos relajantes. Eso sí, es importante evitar el exceso de azúcar en las preparaciones, especialmente si se utilizan jugos comerciales o gaseosas.

Más allá de la bebida: el tereré como símbolo cultural

En el Litoral argentino y Paraguay, el tereré es mucho más que una simple bebida. Representa un momento de encuentro y descanso. Ya sea en una plaza, en el trabajo o durante un paseo al aire libre, compartir un tereré es sinónimo de conexión con los demás y con la naturaleza.

Incluso ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacando su relevancia como práctica social y cultural.

