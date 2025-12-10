Aquí te ofrecemos una receta navideña y divertida de Paulina Cocina para alegrar tu mesa: hummus como una rosca para el arbolito.

Viral | Receta navideña y divertida de Paulina Cocina para alegrar tu mesa: hummus para el arbolito

En su sitio oficial, Paulina Cocina proporciona -entre tantas otras- varias ideas para elaborar aperitivos en Navidad : desde mini hamburguesas con queso azul, mini pizzas, mini quiches o mini hot dogs envueltos en masa hasta opciones más saludables como crudités de vegetales con dips de yogur, brochetas de frutas frescas, ensaladas pequeñas en vasitos individuales o rollitos de pepino rellenos de hummus . En este artículo, te ofrecemos una receta navideña y divertida de Paulina Cocina para alegrar tu mesa: hummus en rosca.

La receta clásica de hummus incluye como base garbanzos cocidos, jugo de limón, pasta de tahina (sésamo molido) y aceite de oliva. Y la forma más común de comerlo es untándolo sobre pan de pita.

Para preparar una receta navideña y divertida que incluya al hummus en el arbolito de las Fiestas , deberemos reunir primeramente los siguientes ingredientes:

Hummus (puede ser casero o del supermercado).

Tomates cherry.

Perejil picado.

Pepino.

En su cuenta oficial de Instagram, Paulina Cocina apuntó que “inauguro las recetas navideñas nivel FÁCIL con esta receta de hummus que hice en un loop de -estoy cansado jefe-. Esta es una receta de hummus que pueden hacer entre sus recetas navideñas de este año, con 4 cosas se hacen un pla-ta-zo. Cocina rápida y sencilla para navidad amoooore”. Al mismo tiempo, Paulina Cocina les hizo a sus seguidores una propuesta: “Cuéntenme si tienen recetas que no requieran hacer un ritual al sol para las fiestas, los estaré leyendo”.

Para elaborar un exquisito hummus en rosca en estas Fiestas, deberemos atender a la siguiente guía paso a paso:

En un molde redondo, colocar una taza boca abajo en el centro. Alrededor de la taza, esparcir y aplastar el hummus hasta que nos quede con la forma de una rosca navideña.

hasta que nos quede con la forma de una rosca navideña. Luego, colocar los tomatitos cherry en forma aleatoria sobre el hummus . Agregar el perejil picado.

. Agregar el perejil picado. Con un pelapapas, fetear el pepino. Con las fetas y la ayuda de un palillo, formar un moño navideño. Decorar con un tomatito cherry en el centro del moño y finalmente colocar el moño en el lugar en el que apoyamos la taza boca abajo.

En el sitio mencionado más arriba, también se consigna que una forma popular de servir aperitivos en Navidad es la de organizar un buffet donde los invitados puedan servirse a sí mismos. Esto permite una mayor variedad de opciones y brinda a los comensales la oportunidad de probar diferentes platos según sus preferencias.

Asimismo, se apunta que otra idea en las celebraciones navideñas es armar diferentes estaciones de aperitivos con temáticas. Por ejemplo, se puede tener una estación de tacos donde los invitados puedan armar sus propias mini tortillas con una selección de ingredientes, o una estación de sushi donde un chef prepare sushi en vivo.

Por otra parte, algunas personas disfrutan de darle un toque temático a sus aperitivos navideños. Esto puede incluir formitas, como estrellas, árboles de Navidad, muñecos de jengibre, o utilizar ingredientes y colores que representen la temporada, como aceitunas negras y verdes, arándanos rojos, o queso azul para simbolizar la nieve.