La Mañana helado

Receta: ¿Cómo preparar un delicioso helado de sandía?

Preparar helado de sandía es una opción refrescante y deliciosa para disfrutar durante los días calurosos de verano. Acá una receta simple para hacerlo en casa.

Hacer helado de sandía en pleno verano es un gol. Los días explotan de calor y las sandías asoman desde los puestos de la verdulería y algunos camiones al costado de la ruta. Es una fruta deliciosa y está en plena estacionalidad. Además de comerla en cualquier momento, se puede hacer esta receta para tener en el freezer

Ingredientes helado de sandía

4 tazas de sandía, sin semillas y cortada en cubos

1/2 taza de azúcar (chequear según lo que prefieras y la dulzura de la sandía)

1 cucharada de jugo de limón

1 taza de crema de leche

Opcional: unas hojas de menta para decorar

puñado de frutillas (opcional)

sorbete-sandia_98.webp
El helado de sandía, potencia el sabor y la frescura de una fruta indispensable durante el verano.

Desarrollo

Retiramos las semillas de la sandía y cortamos la pulpa en cubos. Cuanto más fría esté la sandía, mejor será el resultado final.

Colocamos los cubos de sandía en una licuadora o procesador de alimentos.

Agregamos el azúcar y el jugo de limón.Trituramos hasta obtener un puré suave.

En un recipiente adecuado , combinamos el puré de sandía con la crema de leche. Mezclamos bien hasta obtener una consistencia uniforme.

Refrigeramos la mezcla durante al menos 2 horas para que esté bien fría. Esto ayuda a que el helado tenga una textura más suave.

Si tenés una máquina de helado agregale la mezcla y seguí las instrucciones del fabricante. Si no tenes una máquina para hacer helado, podes verter la mezcla en un recipiente apto para congelador y remover cada 30 minutos hasta que alcance la consistencia deseada.

Pasamos el helado de sandía a un recipiente hermético y lo congelamos durante al menos 4 horas o hasta que esté bien firme.

Servimos el helado de sandía junto a frutillas (opcional) previamente lavadas y fileteadas en tazas o cucuruchos mientras decoramos con hojas de menta para darle un toque perfumado y fresco.

