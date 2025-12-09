Chocotorta saludable que se hace en minutos: la receta de la alternativa keto y deliciosa

En esta nota, te contamos cómo preparar una exquisita chocotorta saludable sin harina, sin manteca y lista en minutos. Apuntá esta receta única.

La receta de la chocotorta saludable que se hace en minutos: alternativa keto y deliciosa

En 1982, la argentina Marité Mabragaña inventó la Chocotorta . “Nació como una idea publicitaria. Yo era creativa en una agencia de publicidad, y tenía a mi cargo dos cuentas: Chocolinas y Mendicrim. Y la hice en casa, porque tenía chicos chiquitos. La hice mojando un poco las Chocolinas y mezclando por supuesto el queso crema con el dulce de leche, que queda lo más rico del mundo”, reveló Marité en una entrevista. En este artículo, te contamos cómo, a través de una simple receta , preparar este clásico postre argentino de manera saludable sin harina, sin manteca y lista en minutos.

Cabe recordar que, en 2020, la Chocotorta fue elegida como el mejor postre del mundo por la web especializada en gastronomía Taste Atlas, que cada año publica un ránking con los platos más destacados. A diferencia de este postre clásico , la versión de la chocotorta que presentamos aquí es muy distinta. Por ello, los invitamos a tomar nota…

Para preparar una exquisita chocotorta saludable sin harina, sin manteca y lista en minutos, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes :

A diferencia de la chocotorta clásica, en esta versión saludable no se usan galletitas de chocolate ni dulce de leche clásico.

Claras de huevo.

Cacao amargo.

Edulcorante natural (eritritol, stevia o similar).

Yogur griego o queso crema.

Dulce de leche sin azúcar o mantequilla de maní (versión keto).

Luego, para elaborar esta chocotorta, deberemos apuntar esta guía paso a paso:

En primer lugar, batir las claras a punto nieve.

Luego, incorporar el cacao y el edulcorante con movimientos envolventes.

Acto seguido, proceder a distribuir la mezcla en una placa de silicona o molde aceitado con papel manteca.

Hornear a 150°C durante 10 minutos, hasta que esté apenas dorado.

Mezclar el relleno: yogur griego con dulce de leche sin azúcar o mantequilla de maní.

Cortar la masa en cuadrados y armar capas alternadas con el relleno.

Espolvorear con cacao amargo y llevar a la heladera.

Cabe resaltar que, a diferencia de la chocotorta clásica inventada por Marité, para esta versión saludable no se usan galletitas de chocolate ni dulce de leche clásico. En su lugar, se elabora una masa liviana a base de claras batidas y finalmente se arma con un relleno cremoso que puede incluir yogur griego, queso crema o mantequilla de maní, según el tipo de dieta que se esté haciendo.

chocotorta (1).jpg La chocotorta fue elegida como el mejor postre del mundo.

Es por ello que esta chocotorta es ideal para personas con diabetes; celíacos; aquellos que sigan dietas keto o low carb; deportistas que buscan un postre proteico o vegetarianos que evitan harinas refinadas. Así, el resultado de esta chocotorta es un postre con textura suave, sabor intenso y bajo aporte calórico. Y es recomendable para comer después de entrenar o como colación saludable.

Cabe recordar que esta receta, creada por la chef Puli Cocina, se volvió viral en las redes sociales debido a su simpleza, perfil nutricional y su similitud con la original, inventada en 1982.