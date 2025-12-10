Adiós a la receta tradicional del matambre: existe otra técnica para preparar un exquisito plato para las Fiestas
En este artículo, te contamos -a través de una simple receta- cómo preparar un exquisito plato para las Fiestas. ¿Adiós al matambre tradicional?
El matambre tradicional o arrollado es un clásico en la mesa de las Fiestas de los argentinos. En el sitio especializado Paulina Cocina se consigna que “si decimos fiestas, decimos matambre arrollado, no hay otra. Todos tenemos una tía, un conocido, alguien a quien nos referimos como 'el o la que hace el mejor matambre arrollado'”. Sin embargo, existe otra receta para preparar un exquisito plato para las Fiestas. ¿Adiós al matambre tradicional?
Es sabido que, en la antesala de las Fiestas, el tópico sobre los platillos que se degustarán tanto en la Nochebuena así como en la antesala del Año Nuevo ocupa un tiempo de intercambio de ideas y, por qué no, de alguna que otra discusión entre los familiares y/o los amigos.
Receta del matambre para estas Fiestas
Para preparar un exquisito matambre de pollo, que podría tranquilamente dejar atrás al tradicional matambre relleno de carne vacuna en las Fiestas, deberemos reunir los siguientes ingredientes:
- 1 pechuga de pollo deshuesada y sin piel.
- Sal y pimienta, a gusto.
- 200 gramos de queso crema.
- 1 taza de espinacas.
- Nueces y almendras tostadas, a gusto.
- 200 gramos de panceta en fetas.
- 2 cucharadas de miel.
Según la receta que se hizo viral en TikTok, publicada por la usuaria “miversiondelareceta”, también conocida como Nina Ruiz (cuenta con más de 800 mil seguidores en esa red social), deberemos atender a esta guía paso a paso para preparar el matambre de pollo en las Fiestas:
- Limpiar bien la pechuga: se retira grasa, cartílagos o restos de piel. Luego, se la corta de manera longitudinal, buscando que quede lo más fina posible sin romperla. Acto seguido, se la coloca entre dos capas de papel film y se golpea suavemente con un palo de amasar para estirarla y emparejar su grosor. A continuación, se retira la capa superior de film y se condimenta con sal y pimienta.
- Elaboración del relleno: sobre la pechuga estirada se distribuye el queso crema, formando una capa pareja. Se le agregan las espinacas y, por último, las nueces y almendras tostadas picadas de forma gruesa para sumar textura.
- Enrollar y dar forma: con la ayuda del papel film, se enrolla la pechuga desde uno de los extremos, ajustando bien para evitar espacios internos. Una vez formado el cilindro, se envuelve firme con el film y se le da forma de chorizo. Se lleva a la heladera durante 6 horas para que tome consistencia.
- Envolver con la panceta: después del reposo mencionado en el paso anterior, el arrollado quedará firme y fácil de manejar. Es en este momento cuando debe retirarse el film, cubrirlo completamente con las fetas de panceta y volver a envolver con papel film para ajustarlo. Se guarda nuevamente en heladera hasta cocinar.
- Cocción: antes de llevarlo al horno, se retira el film y se envuelve en papel aluminio. Se cocina a 70 °C durante 1 hora. Al sacarlo, se quita el aluminio, se pincela con miel y se vuelve a llevar unos minutos al horno para dorarlo.
- Reposo y corte: al salir del horno, se deja reposar unos minutos para que los jugos se acomoden. Luego se corta en rodajas prolijas.
