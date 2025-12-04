Pasar las Fiestas en la Patagonia: cuánto sale alojarse en los centros turísticos más convocantes

Los precios en las plataformas online para brindar en lugares como Puerto Madryn, Bariloche, Las Grutas, la comarca andina y el Fin del Mundo.

Se acercan las Fiestas de fin de año y la Patagonia siempre es una opción para quienes quieren levantar la copa y brindar con los suyos lejos de casa, adelantando el inicio de las vacaciones luego de los meses de actividad intensa.

Con destinos internacionales como Bariloche, El Bolsón y Puerto Madryn, que habilitan los paseos por lugares de ensueño tanto en la cordillera como en la costa, el Sur espera una afluencia importante de visitantes , en un año que no tuvo —precisamente— su mejor temporada invernal.

Pero más allá de ese antecedente y la competencia de destinos en el exterior a precios accesibles por el retraso cambiario, la expectativa del sector turístico regional es alta.

Desde el punto de vista de los turistas, un rápido relevamiento por las principales plataformas online para el alquiler de alojamiento temporario muestra que la dispersión de precios es importante y los márgenes entre lo más económico y lo más caro, muy amplios.

Pero también que a la hora de reservar para las noches del 24 y el 31 de diciembre, hay opciones para casi todos los presupuestos, vinculadas por supuesto al tipo de comodidades y -también- a los diferentes destinos.

A grosso modo, el precio más bajo para dos personas es de increíbles $18.720, tomando como referencia la cotización del dólar blue al cierre del miércoles 3 de diciembre ($1.440). Claro que las opciones promedio con las comodidades básicas salen un poco más: entre los 30.000 y los 50.000. En cuanto al extremo más alto, podría resumirse que las opciones con cierto lujo arrancan, en general, por no menos de $200.000 la habitación doble. Y de allí, prácticamente no hay techo.

Brindar a orillas del mar: Puerto Madryn y Las Grutas

Puerto Madryn se presenta con una oferta heterogénea. La ciudad chubutense, punto de partida hacia la Península Valdés, la reserva de Punta Tombo y otros circuitos imperdibles, muestra la mayor amplitud de precios de toda la región.

Para la noche de Navidad, las opciones arrancan en $41.977 en un hotel de 2 estrellas ubicado a dos cuadras de la playa, según Booking.com. Pero quien busque mayor confort encontrará alternativas de 4 estrellas con tarifas que ascienden a los $171.907 la noche. En Airbnb, un departamento céntrico de un dormitorio comienza en $66.240.

Menos cruceros en Puerto Madryn Puerto Madryn, en Chubut.

Para recibir el Año Nuevo, los valores se mantienen en rangos similares. Un departamento con habitación doble a cuatro cuadras de la playa está disponible desde $45.817 en Booking, mientras que en la otra plataforma se ofrecen unidades de un dormitorio por el mismo precio que el departamento para Noche Buena.

Más al norte, en Las Grutas —el clásico balneario de Río Negro— tampoco hay grandes diferencias de precio entre Navidad y Año Nuevo. para el 24 de diciembre, la opción más económica es un apartamento turístico cerca de la playa desde $50.907 en Booking. Y Airbnb tiene una habitación matrimonial con baño privado por $86.400.

Para el 31 de diciembre se puede dar con un departamento completo de un dormitorio por $60.580 en Booking, mientras que en Airbnb la oferta arranca en $83.520.

Cerca del Fin del Mundo

En el extremo sur, Ushuaia da una opción de $43.643 para dos viajeros, siempre que estén dispuestos a dormir en un par de literas de una habitación mixta compartida. Pero hay opciones de departamentos enteros por un poco más, a partir de $50.684. En una habitación doble con vistas a la montaña en un hotel lujos, en cambió, el precio se dispara a $ 414.316. Esos precios se repiten el 31, con una opción de habitación doble con desayuno incluido por $49.462

Aeropuerto de Ushuaia ok El aeropuerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego.

Otro punto convocante, El Calafate con su Glaciar Perito Moreno después del deshielo, lo más barato es una habitación en un hostel o un hospedaje por $36.000, con baño compartido. En el otro extremo, las opciones de lujo pueden llegar muy lejos. Como referencia: un doble con vistas a jardines cuesta $462.240.

Del lado de la Cordillera

El Bolsón emerge como una de las alternativas más amigables para el bolsillo, especialmente gracias a la abundante oferta de hostels que caracteriza a la localidad rionegrina.

Para Navidad, el precio mínimo en Booking.com por un departamento de un dormitorio es de $49.744. Sin embargo, Airbnb presenta la opción más económica de la región cordillerana: una habitación para dos personas por apenas 20 dólares ($28.800).

En Año Nuevo, Booking.com ofrece una habitación doble con baño privado en un hostel desde $53.000, mientras que Airbnb mantiene opciones accesibles con habitaciones privadas en hostels desde 34 dólares ($48.960). La diferencia entre lo más barato y lo más caro en El Bolsón es notablemente menor que en destinos costeros.

Crisis de turismo en El Bolsón.jpg El Bolsón, Río Negro.

San Carlos de Bariloche, uno de los íconos turísticos del país, mantiene una disponibilidad estable y precios intermedios. Para la noche del 24, la alternativa más económica en Booking.com es una cama en habitación mixta compartida desde $49.453, aunque quienes prefieran mayor privacidad pueden acceder a una habitación doble con baño privado desde $54.900. En Airbnb, una habitación compartida con vista al lago se consigue desde 19 dólares ($27.360).

Para recibir el 2025, la disponibilidad en ambas plataformas es similar. En Airbnb, una habitación privada con dos camas se encuentra desde 39 dólares ($56.160). Bariloche se posiciona como un destino con opciones variadas pero sin las brechas extremas de Puerto Madryn.

La comarca andina chubutense, bella y accesible

Lago Puelo se lleva el premio a las tarifas más bajas de la región, al menos en lo que hace a Booking y Airbnb en la oferta del 3 de diciembre.

Para ambas noches festivas, la primera ofrece una habitación doble en hostel desde $36.362. Pero el dato más sorprendente viene de Airbnb: una habitación privada en hostel por apenas $18.720 para las dos fechas.

En Cholila, otro de los pueblos encantadores de la comarca, los precios arrancan en $47.998 por un monoambiente con dos camas para Navidad. Mientras que Airbnb presenta un departamento entero con servicios incluidos a partir de $72.000.

Trochita-Esquel.jpg Esquel y su emblemático Expreso Patagónico, conocido como La Trochita.

Para Año Nuevo, las tarifas de Booking arrancan en $49.453 por características similares, mientras que en la otra plataforma los precios de referencia parten en $89.280.

Esquel completa el abanico de opciones en la zona cordillerana. Para Navidad, los departamentos de un dormitorio a algo más de 10 cuadras del centro arrancan en $48.886. En Airbnb, un departamento en ubicación similar tiene un costo también parecido: $48.960. Para el Año Nuevo, la disponibilidad y ocpiones vuelven a ser similares. Airbnb tiene opciones de habitaciones privadas con acceso independiente a pocas cuadras del centro desde $53.280.