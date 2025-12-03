El clima en Neuquén

Cómo hacer el pan dulce de Maru Botana: la receta infalible para lucirse en la mesa de Navidad

La experta en pastelería compartió el paso a paso para lograr esta preparación de forma casera y lucirse en la mesa de Navidad.

La Navidad es sinónimo de regalos, reuniones familiares y comidas tradicionales. Y una que nunca puede faltar en la mesa del 24 y 25 de diciembre es el típico pan dulce. Por ello, cuando aún resta un mes para las fiestas, Maru Botana compartió su receta para hacerlo en casa en pocos pasos y de forma simple.

La cocinera, experta en pastelería, da las claves para lograr de forma sencilla un pan dulce húmedo, esponjoso y lleno de sabor que recuerda a la infancia, ideal para lucirse en la cocina ante familiares y amigos.

Qué ingredientes lleva el pan dulce de Maru Botana para estas Fiestas

Utilizando estos ingredientes, se pueden lograr dos panes de un kilo cada uno:

Para el fermento:

  • 50 g de levadura fresca
  • 1 cda. de azúcar
  • 110 ml de leche tibia

Para la masa:

  • 100 g de manteca blanda
  • 200 g de azúcar
  • 4 huevos
  • Ralladura de 1 limón
  • Gotas de agua de azahar
  • 1/2 cda. de coñac
  • 1 cda. de extracto de malta
  • 220 ml de leche tibia
  • 850 g de harina 0000
  • 350 g de chocolate
pan-dulce.jpg
Paso a paso, cómo hacer el pan dulce de Maru Botana

Preparar el fermento: el primer paso es activar la levadura. En un bowl, desmenuzar la levadura fresca y mezclarla con la cucharada de azúcar hasta que se disuelva completamente. Agregar la leche tibia (no caliente, para no matar la levadura) y revolver suavemente. Dejar reposar la mezcla durante unos 10 minutos, hasta que se formen burbujas. Esto indica que la levadura está activa y lista para usarse.

Preparar la masa: en una superficie, hacer una corona de harina, agregar el fermento, colocar la manteca, el azúcar y mezclar bien con una espátula o simplemente con las manos, mientras se van sumando los huevos uno a uno. Es importante que estén a temperatura ambiente. La masa será bastante pegajosa, pero eso es normal en un buen pan dulce.

Incorporar los aromatizantes y líquidos: agregar la ralladura de limón, unas gotas de agua de azahar, el coñac y el extracto de malta. Y continuar mezclando suavemente hasta que todos los ingredientes se integren de manera uniforme.

Amasado: sobre una superficie limpia y enharinada, amasar durante unos 10-15 minutos hasta que esté suave, elástica y homogénea. Si la masa está demasiado pegajosa, espolvorear un poco más de harina, pero sin excederte para no endurecer el pan.

Incorporar el chocolate: agregar el chocolate cortado en trozos pequeños o chips durante el amasado. Distribuirlo de manera uniforme para que cada porción tenga pedacitos del delicioso chocolate.

Fermentación: colocar la masa en un recipiente grande y cubrirlo con un paño húmedo o film plástico. Dejarla reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora o hasta que doble su tamaño.

pan dulce con frutos secos.jpg
Formar el pan: después de la fermentación, golpear suavemente la masa para liberar el aire. Colocar la masa en un molde grande para formar un pan tradicional. Darle forma y colocarlo en una bandeja enmantecada o cubierta con papel de hornear.

Hornear: precalentar el horno a 180°C. Antes de hornear, se puede pintar la superficie con agua o con huevo batido para darle brillo. Otra posibilidad es decorar con algunas nueces, azúcar glas o más chocolate. Cocinar durante aproximadamente 40-45 minutos o hasta que la superficie tenga un color dorado y al insertar un palillo, salga limpio.

Enfriar y disfrutar: una vez sacado del horno, deja enfriar el pan dulce antes de cortar y servir.

Dónde surge el pan dulce

Aunque ya forme parte de la cultura de países latinoamericanos como Argentina y México, el pan dulce tiene raíces en la Europa medieval, enriqueciendo el pan básico con ingredientes dulces para festividades, con variantes famosas como el Panettone italiano y el Stollen alemán.

Su llegada a América se debe a la inmigración. Los italianos lo introdujeron en Argentina y los franceses y españoles en México. En estos países, se fusionaron con tradiciones locales para crear sus propias versiones.

