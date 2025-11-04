Recetas con frutillas: una ensalada, una tarta y un batido energizante
Las frutillas están por todos lados y son súper versátiles para elaborar varias recetas. Aquí te compartimos tres opciones para disfrutar.
Explotan las esquinas de frutillas. Se consiguen diferentes precios y tamaños si uno no anda apurado. Son deliciosas para comerlas desde el tupper y/o preparar unas magias que siempre suman y son muy ricas. Aprovechar la estación y el mercado.
Te traemos tres recetas que no pueden faltar en tu repertorio primavera verano: una ensalada fresca con un toque cítrico, un batido perfecto para el desayuno o la merienda, y un postre que hará brillar las frutillas en su máxima expresión.
Ensalada de frutillas y rúcula con aderezo cítrico
Ideal para una comida ligera o como entrada elegante para sorprender a tus invitados, esta ensalada combina lo mejor de los sabores del estación en una receta fácil y deliciosa.
Ingredientes:
- 200 g de rúcula fresca
- 300 g de frutillas maduras, lavadas y cortadas en láminas
- 100 g de queso feta desmenuzado
- Un puñado de nueces caramelizadas
- 1 naranja (su jugo)
- 1 limón (su jugo)
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
Desarrollo
- En un bol grande, mezcla la rúcula con las frutillas y el queso feta.
- Agrega las nueces caramelizadas para un toque crocante.
- En un recipiente aparte, prepará el aderezo mezclando el jugo de naranja, el jugo de limón y el aceite de oliva. Condimenta con sal y pimienta.
- Volca el aderezo sobre la ensalada justo antes de servir y mezclá suavemente para que se impregnen los sabores. Esta ensalada es la excusa perfecta para lucirte en cualquier ocasión.
Batido energizante de frutillas y banana
Una bebida refrescante que revitaliza el cuerpo y la mente. Este batido es ideal para comenzar el día con energía o reponerte después de un paseo bajo el sol.
Ingredientes
- 250 g de frutillas congeladas
- 1 banana madura
- 200 ml de leche (puede ser vegetal)
- 2 cucharadas de yogur natural
- Miel o edulcorante a gusto
- Hojas de menta fresca para decorar
Desarrollo
- En una licuadora, coloca las frutillas congeladas y la banana pelada.
- Agrega la leche, el yogur y la miel o edulcorante. Licúa hasta obtener una mezcla suave y cremosa.
- Sirve en un vaso alto y decora con hojas de menta. Este batido es perfecto para combatir el calor y darle un mimo saludable a tu cuerpo.
Tarta rústica de frutillas
Las tartas son el sueño de cualquier amante de la repostería, y esta versión rústica no requiere más que tus manos y un poco de entusiasmo. La masa quebrada, fácil de trabajar, es el marco ideal para las frutillas.
Ingredientes
- 300 g de frutillas, cortadas a la mitad
- 200 g de harina
- 100 g de manteca fría, en cubos
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 pizca de sal
- 4-5 cucharadas de agua fría
- 2 cucharadas de mermelada de frutilla
- Azúcar impalpable para espolvorear
Desarrollo
- Precalentá el horno a 180 °C. En un bol grande, mezclá la harina, el azúcar y la sal. Agregá la manteca fría y desmenuzala con las yemas de los dedos hasta obtener una textura de migas.
- Añadí el agua fría, de a poco, hasta que la masa se una. Formá un disco, envolvelo en film y dejalo reposar en la heladera por 30 minutos.
- Estirá la masa sobre una superficie enharinada hasta formar un círculo de unos 30 cm de diámetro. Transferila a una bandeja con papel manteca.
- Extendé las frutillas sobre la masa, dejando un borde de 4-5 cm. Pincelá las frutillas con la mermelada y doblá los bordes de la masa hacia adentro, cubriendo parcialmente las frutillas.
- Horneá por 30-35 minutos o hasta que la masa esté dorada y las frutillas burbujeantes. Dejá enfriar un poco antes de espolvorear con azúcar impalpable. Servila tibia o a temperatura ambiente.
