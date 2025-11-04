El clima en Neuquén

El Comedor
La Mañana frutillas

Recetas con frutillas: una ensalada, una tarta y un batido energizante

Las frutillas están por todos lados y son súper versátiles para elaborar varias recetas. Aquí te compartimos tres opciones para disfrutar.

Frutillas

Frutillas, las opciones para disfrutar esta temporada

Explotan las esquinas de frutillas. Se consiguen diferentes precios y tamaños si uno no anda apurado. Son deliciosas para comerlas desde el tupper y/o preparar unas magias que siempre suman y son muy ricas. Aprovechar la estación y el mercado.

Te traemos tres recetas que no pueden faltar en tu repertorio primavera verano: una ensalada fresca con un toque cítrico, un batido perfecto para el desayuno o la merienda, y un postre que hará brillar las frutillas en su máxima expresión.

Ensalada de frutillas y rúcula con aderezo cítrico

Ideal para una comida ligera o como entrada elegante para sorprender a tus invitados, esta ensalada combina lo mejor de los sabores del estación en una receta fácil y deliciosa.

Ingredientes:

- 200 g de rúcula fresca

- 300 g de frutillas maduras, lavadas y cortadas en láminas

- 100 g de queso feta desmenuzado

- Un puñado de nueces caramelizadas

- 1 naranja (su jugo)

- 1 limón (su jugo)

- 3 cucharadas de aceite de oliva

- Sal y pimienta a gusto

Desarrollo

  • En un bol grande, mezcla la rúcula con las frutillas y el queso feta.
  • Agrega las nueces caramelizadas para un toque crocante.
  • En un recipiente aparte, prepará el aderezo mezclando el jugo de naranja, el jugo de limón y el aceite de oliva. Condimenta con sal y pimienta.
  • Volca el aderezo sobre la ensalada justo antes de servir y mezclá suavemente para que se impregnen los sabores. Esta ensalada es la excusa perfecta para lucirte en cualquier ocasión.

jugo frutilla.jpg
En jugos y batidos siempre frutilla.

Batido energizante de frutillas y banana

Una bebida refrescante que revitaliza el cuerpo y la mente. Este batido es ideal para comenzar el día con energía o reponerte después de un paseo bajo el sol.

Ingredientes

- 250 g de frutillas congeladas

- 1 banana madura

- 200 ml de leche (puede ser vegetal)

- 2 cucharadas de yogur natural

- Miel o edulcorante a gusto

- Hojas de menta fresca para decorar

Desarrollo

  • En una licuadora, coloca las frutillas congeladas y la banana pelada.
  • Agrega la leche, el yogur y la miel o edulcorante. Licúa hasta obtener una mezcla suave y cremosa.
  • Sirve en un vaso alto y decora con hojas de menta. Este batido es perfecto para combatir el calor y darle un mimo saludable a tu cuerpo.
TARTA-RUSTICA-FRESA-4.jpg
Tarta rústica de frutillas. Una receta dulce y crocante.

Tarta rústica de frutillas

Las tartas son el sueño de cualquier amante de la repostería, y esta versión rústica no requiere más que tus manos y un poco de entusiasmo. La masa quebrada, fácil de trabajar, es el marco ideal para las frutillas.

Ingredientes

- 300 g de frutillas, cortadas a la mitad

- 200 g de harina

- 100 g de manteca fría, en cubos

- 2 cucharadas de azúcar

- 1 pizca de sal

- 4-5 cucharadas de agua fría

- 2 cucharadas de mermelada de frutilla

- Azúcar impalpable para espolvorear

Desarrollo

  • Precalentá el horno a 180 °C. En un bol grande, mezclá la harina, el azúcar y la sal. Agregá la manteca fría y desmenuzala con las yemas de los dedos hasta obtener una textura de migas.

  • Añadí el agua fría, de a poco, hasta que la masa se una. Formá un disco, envolvelo en film y dejalo reposar en la heladera por 30 minutos.

  • Estirá la masa sobre una superficie enharinada hasta formar un círculo de unos 30 cm de diámetro. Transferila a una bandeja con papel manteca.

  • Extendé las frutillas sobre la masa, dejando un borde de 4-5 cm. Pincelá las frutillas con la mermelada y doblá los bordes de la masa hacia adentro, cubriendo parcialmente las frutillas.

  • Horneá por 30-35 minutos o hasta que la masa esté dorada y las frutillas burbujeantes. Dejá enfriar un poco antes de espolvorear con azúcar impalpable. Servila tibia o a temperatura ambiente.

