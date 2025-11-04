Recetas con frutillas: una ensalada, una tarta y un batido energizante

Las frutillas están por todos lados y son súper versátiles para elaborar varias recetas. Aquí te compartimos tres opciones para disfrutar.

Frutillas, las opciones para disfrutar esta temporada

Explotan las esquinas de frutillas . Se consiguen diferentes precios y tamaños si uno no anda apurado. Son deliciosas para comerlas desde el tupper y/o preparar unas magias que siempre suman y son muy ricas. Aprovechar la estación y el mercado.

Te traemos tres recetas que no pueden faltar en tu repertorio primavera verano: una ensalada fresca con un toque cítrico, un batido perfecto para el desayuno o la merienda, y un postre que hará brillar las frutillas en su máxima expresión.

Ideal para una comida ligera o como entrada elegante para sorprender a tus invitados, esta ensalada combina lo mejor de los sabores del estación en una receta fácil y deliciosa.

Ingredientes:

- 200 g de rúcula fresca

- 300 g de frutillas maduras, lavadas y cortadas en láminas

- 100 g de queso feta desmenuzado

- Un puñado de nueces caramelizadas

- 1 naranja (su jugo)

- 1 limón (su jugo)

- 3 cucharadas de aceite de oliva

- Sal y pimienta a gusto

Desarrollo

En un bol grande, mezcla la rúcula con las frutillas y el queso feta.

Agrega las nueces caramelizadas para un toque crocante.

En un recipiente aparte, prepará el aderezo mezclando el jugo de naranja, el jugo de limón y el aceite de oliva. Condimenta con sal y pimienta.

Volca el aderezo sobre la ensalada justo antes de servir y mezclá suavemente para que se impregnen los sabores. Esta ensalada es la excusa perfecta para lucirte en cualquier ocasión.

jugo frutilla.jpg En jugos y batidos siempre frutilla.

Batido energizante de frutillas y banana

Una bebida refrescante que revitaliza el cuerpo y la mente. Este batido es ideal para comenzar el día con energía o reponerte después de un paseo bajo el sol.

Ingredientes

- 250 g de frutillas congeladas

- 1 banana madura

- 200 ml de leche (puede ser vegetal)

- 2 cucharadas de yogur natural

- Miel o edulcorante a gusto

- Hojas de menta fresca para decorar

Desarrollo

En una licuadora, coloca las frutillas congeladas y la banana pelada.

Agrega la leche, el yogur y la miel o edulcorante. Licúa hasta obtener una mezcla suave y cremosa.

Sirve en un vaso alto y decora con hojas de menta. Este batido es perfecto para combatir el calor y darle un mimo saludable a tu cuerpo.

TARTA-RUSTICA-FRESA-4.jpg Tarta rústica de frutillas. Una receta dulce y crocante.

Tarta rústica de frutillas

Las tartas son el sueño de cualquier amante de la repostería, y esta versión rústica no requiere más que tus manos y un poco de entusiasmo. La masa quebrada, fácil de trabajar, es el marco ideal para las frutillas.

Ingredientes

- 300 g de frutillas, cortadas a la mitad

- 200 g de harina

- 100 g de manteca fría, en cubos

- 2 cucharadas de azúcar

- 1 pizca de sal

- 4-5 cucharadas de agua fría

- 2 cucharadas de mermelada de frutilla

- Azúcar impalpable para espolvorear

Desarrollo