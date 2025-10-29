Pan nube en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina
En este artículo, te contamos cómo preparar el pan nube en sartén a través de una receta fácil y rápida sin horno ni harina.
En el sitio especializado en cocina Bon Viveur, se especifica que el pan nube –también conocido como cloud bread- es un pan aireado como lo son las nubes, muy ligero y esponjoso. En este artículo, te contamos cómo preparar el pan nube en sartén a través de una receta fácil y rápida sin horno ni harina.
De acuerdo al mencionado sitio, el pan nube es una opción estupenda para tener un pan casero rápido y fácil de hacer, perfecto para los que buscan un pan keto o para aquellos que no pueden consumir gluten. Es apto para celiacos y para los seguidores de la dieta keto ya que no lleva ningún tipo de harina. Su sabor neutro lo hace ideal para rellenos dulces o salados.
Pan nube en sartén, la receta fácil y rápida
Para preparar un pan nube en sartén, sin horno ni harina, es preciso apuntar esta receta fácil y rápida, que incluye los siguientes ingredientes:
- Dos huevos.
- Dos cucharadas de queso crema.
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear.
- Una pizca de sal.
Luego, para elaborar el pan nube, deberemos cumplimentar los siguientes pasos:
- Proceder a separar las claras y las yemas.
- Batir las claras con el polvo de hornear hasta lograr un punto firme.
- Mezclar las yemas con el queso crema y la sal.
- Incorporar las claras con movimientos envolventes para no perder aire.
- Colocar porciones de la mezcla en una sartén apenas engrasada y cocinar a fuego bajo hasta dorar de ambos lados.
Cabe recordar que el pan nube es una buena opción baja en carbohidratos y liviana. Por lo tanto, es ideal para quienes buscan reducir el consumo de harinas y gluten. Como se elabora en base a huevos y queso crema, el pan nube aporta proteínas y grasas saludables, con muy pocos carbohidratos.
Por otra parte, es oportuno señalar que los pan nube de colores se consiguen incorporando colorantes alimentarios, como así también los pan nube con especias o hierbas secas. Asimismo, cabe destacar que el pan de nube o cloud bread se conserva en la heladera cinco o seis días y es ideal para rellenarlo a gusto o usarlo como si fuera una tostada.
En el sitio Paulina Cocina, se remarca que si se quiere hacer pan nube dulce para acompañar el mate, se le puede agregar una cucharadita de azúcar o un sobrecito de edulcorante. También se le pueden agregar distintos sabores como pimentón, orégano, o queso rallado y quedan unos snacks sin gluten “gloriosos”.
Asimismo, allí se puntualiza que es importante recordar que si llevamos una dieta sin gluten o sin tacc, los productos que elijamos para cocinar el pan nube (el queso crema, el polvo de hornar, las especias) deben tener el símbolo que indique que son libres de gluten. Y resaltan que para nada es difícil hacer el pan sin harina, puesto que presenta tres ingredientes base y puede elaborarse en pocos pasos. "Quedan muy esponjosos, super livianos, ideales para toda hora del día, una maravilla!", enfatizan.
