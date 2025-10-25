Receta fácil y deliciosa de guacamole

Descubre cómo preparar guacamole, esta deliciosa salsa mexicana en casa, con ingredientes frescos y un toque personal que la hace una receta única.

El guacamole es una de las salsas más populares y versátiles de la gastronomía mexicana, pero su fama ha traspasado fronteras y hoy es un acompañamiento infaltable en mesas de todo el mundo.

Su preparación es sencilla, pero su sabor es tan intenso y fresco que se ha convertido en un clásico para reuniones, picadas o incluso como complemento de platos principales.

En esta nota, te contamos cómo preparar un guacamole auténtico y te damos algunos consejos para personalizarlo a tu gusto.

Los orígenes del guacamole

El guacamole tiene sus raíces en la cultura azteca, donde el aguacate (o palta, como se lo conoce en Argentina) era considerado un fruto sagrado. Su nombre proviene del náhuatl *ahuacamolli*, que significa "salsa de aguacate".

Con la llegada de los españoles a América, este platillo se popularizó y evolucionó, incorporando nuevos ingredientes como la cebolla, el limón y el cilantro. Hoy, es un símbolo de la cocina mexicana y un favorito en la gastronomía internacional.

Ingredientes para receta de guacamole clásico

Para preparar un guacamole tradicional, necesitarás los siguientes ingredientes (para 4 porciones):

- 2 paltas maduras.

- 1 tomate mediano.

- 1/2 cebolla morada.

- 1 diente de ajo.

- 1 limón (o lima, si prefieres).

- Un puñado de cilantro fresco.

- Sal y pimienta al gusto.

- Opcional: 1 chile fresco (jalapeño o serrano) para un toque picante.

Desarrollo

Cortar y pelar las paltas: Lava bien las paltas, córtalas por la mitad y retira el hueso (carozo). Con una cuchara, extrae la pulpa y colócala en un bowl.





Triturar la pulpa: Con un tenedor, aplasta la pulpa hasta obtener una textura cremosa, pero con algunos trozos pequeños para darle consistencia.





Picar los vegetales: Corta el tomate en cubos pequeños, pica finamente la cebolla y el ajo, y corta el cilantro. Si decides agregar chile, pícalo bien fino para que se distribuya uniformemente.





Mezclar los ingredientes: Incorpora los vegetales picados al bowl con la pulpa de la palta. Exprime el jugo de limón sobre la mezcla para darle frescura y evitar que la palta se oxide.





Condimentar: Agrega sal y pimienta al gusto. Mezcla todo con cuidado para no deshacer los trozos de palta.





Probar y ajustar: Prueba el guacamole y ajusta los condimentos si es necesario. Si prefieres un sabor más intenso, agrega más limón o cilantro.

Guacamole, una receta tradicional mexicana para hacer en casa.

Consejos para un guacamole perfecto

Elección de la palta: Asegúrate de que esté en su punto justo de madurez. Debe ceder ligeramente al presionarlo, pero no estar demasiado blando.

Evitar que se oxide: El limón no solo aporta sabor, sino que también ayuda a que la palta no se ponga oscura. Si no vas a consumir el guacamole de inmediato, cubre la superficie con papel film directamente sobre la mezcla.

Personalización: El guacamole es muy versátil. Puedes agregarle maíz desgranado, trozos de mango o incluso queso fresco para darle un toque diferente.

¿Cómo servir el guacamole?

El guacamole es ideal como acompañamiento de nachos, tacos, burritos o incluso como aderezo para ensaladas. También puede ser un excelente dip para picadas, acompañado de bastones de zanahoria, apio o pan pita. En Argentina, es común servirlo en reuniones informales o como parte de una picada gourmet, combinado con quesos, embutidos y otras salsas.

Una receta que une culturas

El guacamole es más que una simple salsa; es un ejemplo de cómo la comida puede unir culturas y tradiciones. Su preparación es una invitación a experimentar con sabores frescos y a compartir momentos alrededor de la mesa. Además, es una opción saludable, ya que la palta es rica en grasas buenas, vitaminas y minerales.

