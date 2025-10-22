En este informe, te ofrecemos cinco recetas imperdibles para preparar pan en tu casa.

Pan esponjoso y delicioso: las 5 recetas imperdibles para preparar en casa

Actualmente, el cereal más utilizado para la elaboración del pan es la harina de trigo, aunque también se emplea el centeno, la cebada , el maíz y el arroz. ¿Cómo elaborar en nuestra casa distintos tipos de pan ? En este informe, te ofrecemos cinco recetas imperdibles para preparar pan en tu casa.

Cabe recordar que el pan suele prepararse mediante el horneado de una masa, elaborada fundamentalmente de cereal, agua y sal. La mezcla, en la mayoría de las ocasiones, suele contener levaduras para que se fermente la masa y sea más esponjosa y tierna.

Para elaborar distintas clases de pan en tu casa, te acercamos una guía con cinco recetas imperdibles.

pan-casero.jpeg

Pan de ajo

1 baguette o pan largo.

o largo. 3 dientes de ajo.

75 gramos de manteca (mantequilla) a temperatura ambiente.

1 cucharada de perejil fresco picado.

Sal.

Queso rallado (opcional para gratinar).

Guía de pasos para elaborar el pan de ajo:

Mezclar la manteca con los ajos picados, el perejil y una pizca de sal hasta obtener una pasta uniforme.

Cortar el pan en rebanadas de 2-3 cm, sin llegar a separar la base.

en rebanadas de 2-3 cm, sin llegar a separar la base. Untar la mezcla de manteca entre cada rebanada y sobre la superficie.

Colocar el pan sobre papel aluminio, espolvorear con queso rallado si se desea, y envolverlo.

sobre papel aluminio, espolvorear con queso rallado si se desea, y envolverlo. Hornear a 180°C durante 10-15 minutos, luego abrir el papel y gratinar unos minutos para que quede bien crujiente.

Servir caliente. El aroma y el sabor del ajo y el perejil fundidos en la manteca transforman una simple baguette en un bocado irresistible para compartir.

Pan relleno de queso y hierbas al horno

1 pan tipo campesino o casero (puede ser redondo o alargado).

tipo campesino o casero (puede ser redondo o alargado). 200 gramos de queso mozzarella rallado.

100 gramos de queso parmesano rallado.

2 cucharadas de manteca (mantequilla) derretida.

2 dientes de ajo picados.

2 cucharadas de perejil fresco picado (también puede usarse albahaca o cebollín).

Sal y pimienta negra a gusto.

Guía de pasos para elaborar el pan relleno de queso y hierbas al horno:

Cortar el pan en forma de enrejado (cuadrados), sin separar la base: realizar cortes transversales en la superficie a intervalos de 2 cm.

en forma de enrejado (cuadrados), sin separar la base: realizar cortes transversales en la superficie a intervalos de 2 cm. Mezclar la manteca derretida con el ajo, las hierbas, una pizca de sal y el queso parmesano.

Separar suavemente los cortes del pan y distribuir la mezcla de manteca y parmesano, asegurando que llegue bien al interior.

y distribuir la mezcla de manteca y parmesano, asegurando que llegue bien al interior. Rellenar los huecos con el queso muzzarella.

Colocar el pan sobre una bandeja de horno y cubrirlo con papel aluminio.

sobre una bandeja de horno y cubrirlo con papel aluminio. Hornear a 180°C durante 15 minutos. Retirar el papel y hornear 10 minutos más hasta que el queso se funda y la superficie esté dorada.

Servir caliente, cortando trozos de pan cubiertos de queso derretido y aroma de hierbas.

La mezcla, en la mayoría de las ocasiones, suele contener levaduras para que se fermente la masa y sea más esponjosa y tierna.

Pan de campo artesanal

500 gramos de harina de trigo (puede ser común o mitad integral para más fibra).

10 gramos de sal.

10 gramos de levadura fresca (o 4 g de levadura seca).

300 ml de agua tibia.

Harina extra para espolvorear.

Guía de pasos para elaborar el pan de campo artesanal:

Disolver la levadura en una pequeña parte del agua tibia junto a una pizca de azúcar y dejar activar durante cinco minutos.

Colocar la harina y la sal en un bol grande, formar un hueco en el centro e incorporar la levadura activada y el resto del agua.

Mezclar hasta integrar bien y amasar durante 10 minutos hasta que la masa esté suave y elástica. Espolvorear harina si resulta muy pegajosa.

Dejar la masa en el bol, tapada con un paño húmedo, para que leve por dos horas en un lugar cálido. Debe duplicar su tamaño.

Desgasificar la masa (aplastarla para retirar el aire), formar una bola o un batard y colocar sobre una placa ligeramente enharinada.

Hacer cortes superficiales con un cuchillo afilado para que expanda durante el horneado.

Cocinar en horno precalentado a 220°C durante 30-40 minutos, hasta que la corteza esté dorada y, al golpear suavemente la base, el sonido sea hueco.

Enfriar sobre una rejilla antes de cortar. Este pan, de miga aireada y corteza crujiente, resulta perfecto para acompañar comidas o preparar sándwiches.

Tostadas francesas

4 rebanadas de pan (puede ser pan lactal, baguette o de campo).

(puede ser o de campo). 2 huevos.

200 ml de leche.

2 cucharadas de azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharadita de canela en polvo.

Manteca para dorar.

Frutas frescas, miel o azúcar impalpable para acompañar.

Guía de pasos para elaborar las tostadas francesas:

Batir en un bol los huevos, la leche, el azúcar, la esencia de vainilla y la canela, hasta obtener una mezcla homogénea.

Colocar las rebanadas de pan en la mezcla y asegurarse de que se embeban completamente, pero sin deshacerse.

en la mezcla y asegurarse de que se embeban completamente, pero sin deshacerse. Calentar una sartén antiadherente con una nuez de manteca y, cuando esté caliente, disponer las rebanadas de pan .

. Cocinar unos minutos de cada lado hasta que estén doradas y crujientes por fuera, conservando el interior suave.

Servir inmediatamente con frutas frescas, un hilo de miel, mermelada o azúcar impalpable. Una variante clásica incluye agregar cáscara de naranja rallada a la mezcla para un aroma distintivo.

Budín de pan

Ingredientes necesarios:

250 gramos de pan duro o sobrante.

500 ml de leche.

4 huevos.

150 gramos de azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

50 gramos de pasas de uva, nueces o fruta seca (opcional).

Ralladura de limón o naranja (opcional).

Caramelo líquido para el molde.

Guía de pasos para elaborar el budín de pan: