¿Cómo preparar un bizcochuelo de vainilla sin TACC?

Descubrí cómo hacer un exquisito bizcochuelo de vainilla sin TACC en simples pasos. Esta receta es deliciosa, esponjosa y requiere muy pocos ingredientes.

¿Es posible hacer un bizcochuelo de vainilla rápidamente, con pocos ingredientes y sin TACC? ¡Claro que sí!. Con esta receta sencilla y económica, podrás disfrutar de un bizcochuelo increíblemente sabroso, perfecto para la merienda o el desayuno.

Cuando prepares cualquier receta sin TACC, es fundamental limpiar bien la zona de trabajo para evitar la contaminación con gluten. Asegúrate de que todos los utensilios y superficies estén libres de residuos de gluten antes de comenzar.

Ingredientes para el bizcochuelo de Vainilla sin TACC

- 5 huevos frescos

- 200 gramos de azúcar

- 1 cucharadita de esencia de vainilla

- 200 gramos de premezcla sin TACC (puedes comprarla ya preparada o hacerla en casa, te explicamos cómo más adelante)

Desarrollo

Precalentar el horno a 170°C. Aceitar un molde circular de aproximadamente 24 cm de diámetro. Espolvorear con premezcla sin TACC y sacudir el exceso.

Batir los huevos junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla clara y espumosa.

Agregar la premezcla tamizada, incorporándola con movimientos envolventes usando una espátula de goma o un batidor de mano.

Volcar la preparación en el molde y hornear durante 60 minutos a 170°C. Para comprobar que está listo, insertar un palillo en el centro; si sale limpio, el bizcochuelo está cocido.

Retirar del horno y dejar reposar durante 10 minutos antes de desmoldar.

Se puede espolvorear con azúcar impalpable, decorar con glasé, o rellenar con dulce de leche y crema.

¿Cómo hacer 1 kilo de premezcla sin TACC?

Si preferís hacer tu propia premezcla, seguí estos sencillos pasos:

- Mezclar 400 gramos de almidón de maíz, 300 gramos de fécula de mandioca y 300 gramos de harina de arroz en un recipiente.

- Para mejorar la textura, se puede añadir 5 cucharadas de leche en polvo y 2 cucharadas de goma xántica (opcional).

¿Qué es el gluten?

El gluten es un conjunto de proteínas que se encuentra en algunos cereales como el trigo, la cebada, el centeno y sus derivados. Es lo que le da elasticidad a la masa de pan y otros productos horneados, permitiendo que se mantengan unidos y que tengan una textura esponjosa.

Sin embargo, el gluten puede ser problemático para ciertas personas. Aquellos con celiaquía tienen una reacción autoinmune al gluten que daña el revestimiento del intestino delgado, lo que dificulta la absorción de nutrientes. Otras personas pueden tener sensibilidad al gluten no celíaca, lo que causa síntomas similares sin dañar el intestino. Para quienes deben evitar el gluten, existen productos y recetas sin TACC.



