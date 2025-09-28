La mayoría de los comercios permanerán cerrados este lunes en Neuquén

Este 29 de septiembre se celebra el Día del Empleado de Comercio en la provincia. Además, no se cobra estacionamiento medido.

Este 29 de septiembre se celebra el Día del Empleado de Comercio.

Este lunes 29 de septiembre, la gran mayoría de los locales comerciales de Neuquén permanecerán cerrados por el Día del Empleado de Comercio. En la provincia, el acta-acuerdo que definió el feriado se firmó a fines de agosto entre el Centro de Empleados de Comercio (CEC) y la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN), refrendado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

La Ley Nacional 26.541 instituye que el 26 de septiembre es feriado nacional no laborable por el “Día del Empleado de Comercio” y está estipulado que esa fecha se traslada el último lunes del mes de septiembre , para que las y los empleados de comercio puedan celebrar su día con todos los alcances de la mencionada ley.

En Neuquén, el acta fue firmada por el Secretario General del CEC Ramón Fernández y por Fernando Zurita, Presidente de la FEEN -la federación que agrupa a las cámaras de comercio de toda la provincia-. Fue, además, refrendada por las autoridades laborales de la provincia.

dia del empleado de comercio (2) Ramón Fernández firmando el acta acuerdo.

La actividad mercantil se verá afectada, ya que supermercados, shoppings y grandes cadenas permanecerán cerrados en todo el país. El traslado de la fecha permite que los trabajadores disfruten de un día extra de descanso.

Sin embargo, la normativa vigente establece que aquellos empleados que decidan trabajar lo harán bajo las mismas condiciones que un feriado nacional. En ese caso, corresponde abonar la remuneración habitual más un recargo del 100%, es decir, el doble de una jornada normal.

La Ley 26.541 fija que quienes estén encuadrados en el Convenio Colectivo 130/75 podrán optar por no asistir a trabajar, sin pérdida de salario ni necesidad de justificar la ausencia. Además, se prohíbe descontar la jornada de francos compensatorios o días de descanso ya otorgados.

SFP Negocios cerrados dia del empleado de comercio (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

Lo que hay que saber

-No habrá cobro de estacionamiento medido en Neuquén, según informó SAEM.

-Supermercados, shoppings y grandes cadenas permanecerán cerrados.

-Los empleados de comercio podrán optar por no trabajar sin pérdida salarial.

-En caso de presentarse, corresponde pago doble de la jornada.

SFP Negocios cerrados dia del empleado de comercio (9).JPG Sebastián Fariña Petersen

Con esta disposición, el Día del Empleado de Comercio vuelve a equipararse a un feriado nacional en todos sus efectos legales, garantizando el derecho al descanso y regulando la operatoria de los comercios en Neuquén y en todo el país.

El artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo equipara el feriado al descanso dominical, en principio está prohibido trabajar salvo excepciones.

Si no se trabaja, se abona igualmente el día. Si se trabaja, corresponde la remuneración normal más recargo del 100% (es decir, el doble de una jornada habitual).

El origen de la fecha

El Día del Empleado de Comercio recuerda la sanción de la Ley N° 11.729, promulgada el 26 de septiembre de 1934, durante la presidencia de Agustín Pedro Justo. Aquella normativa reguló por primera vez las relaciones laborales del sector y estableció beneficios clave, como licencias por enfermedad y accidentes, además de la indemnización por despido.

Por este motivo, cada año se reconoce a los trabajadores mercantiles con un día de descanso que, de acuerdo a lo establecido, se traslada al último lunes de septiembre. En 2025, la fecha coincide con el 29 de septiembre.

¿Cuánto gana un empleado de comercio?

A través de su portal oficial, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) –gremio que nuclea a los empleados de Comercio- detalla que la jornada laboral de los trabajadores del sector se ajusta a lo dispuesto por la Ley 11.544. Así, ¿cuánto gana un empleado de Comercio por 8 horas de trabajo en septiembre de 2025?

Cabe resaltar que, según la ley mencionada más arriba, la jornada de trabajo de los empleados de Comercio no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro.

caja super Luego de analizar las cámaras de seguridad, lograron comprobar la manera en que operaban dos empleadas del local.

En septiembre de 2025, la tabla salarial que nuclea a los empleados de Comercio que trabajan 8 horas diarias es la siguiente, según puesto y categoría:

Maestranza y Servicios

Categoría A: $1.065.914.

Categoría B: $1.068.884.

Categoría C: $1.079.290.

Administrativo

Categoría A $1.077.062 (la más baja).

Categoría F $1.126.863 (la más alta).

Cajeros

Desde $1.080.777 (Categoría A).

Personal auxiliar

Desde $1.080.777 (Categoría A).

Personal auxiliar especializado

Desde $ $1.089.700 (Categoría A).

Vendedores

Desde $1.080.777 (Categoría A).

SFP Negocios cerrados dia del empleado de comercio (14).JPG Sebastián Fariña Petersen

En el artículo 2 de la ley mencionada más arriba, también se especifica que la jornada de trabajo nocturno de los empleados de Comercio no podrá exceder de siete horas, entendiéndose como tal la comprendida entre las veintiuna y las seis horas. Cuando el trabajo deba realizarse en lugares insalubres en los cuales la viciación del aire o su compresión, emanaciones o polvos tóxicos permanentes, pongan en peligro la salud de los obreros ocupados, la duración del trabajo no excederá de seis horas diarias o treinta y seis semanales.

En su portal oficial, FAECYS también dio a conocer los detalles del convenio con mejoras salariales para los trabajadores del sector, que incluyen incrementos en los sueldos para el segundo semestre de 2025. Los aumentos en los salarios de los empleados de Comercio se establecieron de manera escalonada: 1 por ciento en julio; 1 por ciento en agosto; 1 por ciento en septiembre; 1 por ciento en octubre; 1 por ciento en noviembre y 1 por ciento en diciembre de 2025.

Además, durante el período julio-diciembre de 2025 se les abonará mensualmente a los empleados de Comercio un bono –o suma fija no remunerativa- establecido en 40 mil pesos.