Cuándo será el próximo feriado y cuánto falta para un finde largo de cuatro días

Tras el feriado por el Paso a la Inmortalidad de San Martín, ya se confirmó la fecha del nuevo descanso extra.

Son cinco los feriados que quedan en lo que resta del año.

El calendario de feriados de este 2025 se modificó totalmente en Argentina. De esta manera, se generaron algunas dudas sobre qué días quedaron como no laborables y feriados, por lo que muchos argentinos se preguntan cuando será el próximo descanso para planificar un viaje o simplemente disfrutar de un día extra.

Luego de que muchos disfrutaron de un fin de semana largo por el viernes 15 -día no laborable - y el domingo 17 como feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín , ahora resta esperar para el próximo feriado oficial.

Según confirmó el Gobierno en el calendario oficial, el mes de septiembre no tendrá ningún feriado. De esta manera, recién el próximo 12 de octubre será feriado nacional.

Esta conmemoración es por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el nuevo nombre de esta efeméride desde 2010, ya que antes era conocido como Día de la Raza.

diversidad-cultural-.jpg 12 de octubre: ¿Por qué se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultura?

Esta fecha, antes conocida como "Día de la Raza", es un feriado trasladable según la Ley 27.399, lo que significa que en algunos años puede moverse para favorecer la actividad turística. Pero este año no se modificará, por lo que no se generará un fin de semana largo hasta noviembre.

Fin de semana largo de cuatro días

De esta forma, el próximo feriado y fin de semana largo será por el Día de la Soberanía Nacional que caerá el jueves 20 de noviembre, pero el Gobierno Nacional decidió trasladarlo al lunes 24. Pero además se fijó el viernes 21 como un día no laborable con fines turísticos, por lo que quienes no tengan que trabajar el viernes podrán disfrutar de cuatro días de descanso.

En caso de que debas trabajar el próximo domingo 12 o el lunes 24 de noviembre, el empleado debe recibir un pago doble por las horas trabajadas ese día de acuerdo con la legislación argentina, mediante la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo.

Todos los feriados que quedan en el 2025

Son cinco los feriados que quedan en lo que resta del año:

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Día de la Soberanía Nacional. Viernes 21 de noviembre: feriado puente no laborable.

feriado puente no laborable. Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Jueves 25 de diciembre: Navidad.

feriado

¿Por qué se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural?

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural es una fecha que invita a reflexionar sobre la historia y los pueblos originarios. Fue establecido en 1917 como "Día de la Raza", pero en 2010, mediante un decreto presidencial, se modificó su denominación y sentido, promoviendo el diálogo intercultural y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de América.

Durante décadas fue conocido como Día de la Raza, en recuerdo de la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Sin embargo, en 2010 su denominación fue modificada para promover una visión más inclusiva de la historia nacional. El cambio buscó dejar atrás la idea de "conquista" y reflexionar sobre la diversidad de culturas que conforman la sociedad argentina. El objetivo es reconocer la importancia de los pueblos originarios y su aporte a la identidad nacional.