¿Probaste este sándwich de espárragos, queso y huevo que es una bomba?
Una receta súper fácil aprovechando los espárragos de temporada. Sabor y sencillez en un sándwich que la rompe.
¿Tenés espárragos y no sabes qué hacer? ¿Querés comer un sándwich diferente y vegetariano? Aquí todas las respuestas.
Algunas consideraciones. Clave un pan copado, y clave tostarlo en la misma sartén que usas para cocinar esta receta. Podés usar manteca o el aceite residual de los espárragos al dorarse.
Si tenés aceite de oliva, es el que va siempre. Probá los espárragos cuando estén dorados asi sabes si están tiernos y no se te queman. Precalenta el horno, así metes y sacas el sándwich antes de terminar el proceso para que se derrita el queso.
Ingredientes:
1 puñado de espárragos.
1 huevo
2 rodajas de pan de masa madre o pan de campo o el que tengas
aceite de oliva c/n
pimentón c/
queso cremoso c/n
Desarrollo:
Para hacer este sándwich del amor, necesitamos un puñado de espárragos limpios. Los quebramos en su parte dura como si estuviésemos jugando a la pulseada china, luego calentamos aceite en una sartén y ponemos a dorarlos, giramos los esparragos a medida que se vayan cocinando. Probar uno si está tierno ya están. Retiramos y en el mismo sartén ponemos a tostar con un chorrito de aceite dos rodajas de pan de ambas caras.
Retiramos y le sumamos al pan pedacitos de queso cremoso y los espárragos dorados, cerramos y mandamos a horno un ratito hasta que se derrita el queso.
Mientras en la misma sartén, así zafamos de lavar, cocinamos un huevo frito y le sumamos pimentón. Retiramos el sandwich del horno y cuando esté el huevo frito lo montamos adentro. Cerramos, cortamos y disfrutamos de esta bomba veggie de sabor.
