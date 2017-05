Una dieta sin gluten no siempre es una dieta sana

Los síntomas en cada paciente pueden ser diferentes. Algunos tienen estreñimiento, diarrea, inflamación, náuseas y vómitos, entre algunas otras señales. Si la enfermedad no se trata, se pueden tener riesgos muy serios para la salud y en casos extremos se puede llegar a la muerte por deshidratación y pérdida de potasio. Por esta razón, los celíacos deben seguir una dieta que elimine por completo de los alimentos todo aquello que contenga trigo, avena, cebada y centeno. Sin embargo, hay quienes no son celíacos pero aun así eligen de manera voluntaria restringir la ingesta de estas comidas. Y esto, lamentablemente, se convierte en un peligro a la hora de alimentarse.

La nutricionista Agustina Murcho explica que es una práctica que está de moda. "La gente asocia el gluten con algo negativo, pero hay alimentos sin gluten que también tienen carbohidratos. El arroz, la papa, la batata, las legumbres, la polenta, la maicena son algunos de ellos", detalló la profesional. Y en el mismo sentido, agregó: "Quienes siguen este régimen y evitan los alimentos con TACC lo hacen porque creen que van a engordar. En realidad, no es real que ayuda a bajar de peso, porque se reemplaza por otros alimentos una composición nutricional que es igual o incluso hasta más calórica. En general, no es bueno suprimir el consumo de gluten si no hay patología. Diferente sería eliminarlos porque no nos gustan, pero privarnos de cosas que nos agradan hace que el deseo aumente y se genere un descontrol".

Seguir un plan alimentario que corresponde a una enfermedad sin una necesidad real definitivamente no es algo bueno, pero existe algo mucho más grave. Lo que muchos no saben es que al hacerlo están perjudicando su salud, y distintas investigaciones han confirmado estas hipótesis.

El departamento de Celiaquía de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, analizó a más de 100.000 personas durante el lapso de 25 años. Los resultados del estudio fueron reveladores ya que se llegó a la conclusión de que el gluten sólo es dañino para los celíacos. Las personas que, sin la enfermedad, no lo consumían de manera diaria perjudicaban el correcto funcionamiento del corazón.

El siguiente paso fue relacionar las dietas con la incidencia de enfermedades coronarias y se documentaron 6529 afecciones cardíacas, de las cuales 4243 fueron infartos de miocardio no fatales y otros 2286 mortales.

En definitiva, no consumir gluten voluntariamente no parece ser la mejor elección. Además, entre otras, el gluten tiene también una propiedad que hace que el pan sea “esponjoso” y también genera elasticidad en la masa.

Con: Contienen gluten el trigo y otros cereales como la avena, la cebada y el centeno.

Sin: Papa, batata, choclo, mandioca, frutos secos, lentejas, porotos y garbanzos.