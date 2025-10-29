Receta: ¿Cómo preparar una deliciosa tarta de choclo casera?

Una receta de las variantes de esta comida para disfrutar haciendo y comiendo. La tarta de choclo es sin lugar a dudas una de las más ricas.

Ya hemos compartido muchas recetas de tartas. Vegetarianas, con productos de estación, dulces. Pero quizás la tarta de choclo es una de las más suaves y cremosas.

Acá compartimos una receta clásica para preparar una deliciosa tarta de choclo

- 2 tazas de harina de trigo

- 1/2 taza de manteca fría, cortada en cubos

- 1 huevo

- 1/4 taza de agua fría

- 1 pizca de sal

Para el relleno:

- 3 tazas de choclo desgranado (puedes usar enlatado o congelado)

- 1 cebolla grande, picada finamente

- 2 cucharadas de aceite de oliva

- 1 taza de leche

- 1/2 taza de crema de leche

- 3 huevos

- 1/2 taza de queso rallado (puede ser parmesano, mozzarella o un mix)

- Sal y pimienta al gusto

- Nuez moscada al gusto

tarta choclo 2.webp Una deliciosa tarta de choclo paso a paso.

Desarrollo receta

Para la masa:

Mezclar los secos. En un bol grande, mezclar la harina y la sal.

Agregar la manteca fría, cortando en cubos, mezclando hasta obtener una textura arenosa con pequeños trozos de manteca.

Añadir el huevo y el agua fría, mezclando hasta formar una masa homogénea. Si es necesario, agregar un poco más de agua, de a una cucharada a la vez, hasta que la masa se una.

Formar un disco con la masa, envolverlo en papel film y refrigerar durante al menos 30 minutos.

Precalentar el horno a 180°C. Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta que tenga un grosor de aproximadamente 3 mm. Forra un molde para tarta con la masa y pinchala con un tenedor en varios lugares para evitar que se infle durante la cocción.

Cubrir la masa con papel de aluminio y colocar encima peso para hornear (pueden ser porotos secos o arroz). Hornear durante 10 minutos, luego retirar el papel y el peso, y hornear por 5 minutos más. Dejar enfriar.

tarta choclo.jpg Con choclo entero o en lata, esta tarta es siempre una buena opción.

Relleno:

En una sartén grande, calentar el aceite de oliva a fuego medio. Añadir la cebolla picada y cocinar hasta que esté transparente y ligeramente dorada.

Agregar el choclo a la sartén y cocinar por unos 5 minutos, removiendo ocasionalmente.

En un bol grande, mezclar la leche, la crema de leche y los huevos. Batir hasta que estén bien combinados.

Añadir la mezcla de choclo y cebolla a la mezcla líquida. Incorporar el queso rallado, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Mezclar bien.

Volcar el relleno sobre la masa prehorneada, distribuyendo de manera uniforme.

Hornear la tarta en el horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 30-35 minutos, o hasta que el relleno esté firme y dorado en la superficie.

Dejar enfriar la tarta durante unos minutos antes de desmoldarla. Servir caliente o a temperatura ambiente.

