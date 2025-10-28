Ñoquis del 29: receta y origen de una comida deliciosa

Origen y mitos alrededor de una fecha tradicional. Receta de ñoquis y su origen del día 29. Tradición y superstición de una comida deliciosa.

Cada 29 de mes, una costumbre particular une a muchas familias argentinas alrededor de la mesa: comer ñoquis de papa. Aunque en muchos hogares los ñoquis pueden ser plato de cualquier día, el 29 tiene una magia especial, un toque de tradición y de creencias que se fue pasando de generación en generación, transformando un simple plato en un ritual.

El origen de los ñoquis, como muchos platos a base de papa, se remonta a Italia. En tiempos de hambruna y escasez, especialmente en el norte del país, la papa era un ingrediente básico y accesible que permitía preparar platos abundantes con pocos recursos. En Argentina, con la llegada de inmigrantes italianos, los ñoquis se volvieron populares y comenzaron a formar parte de la cocina tradicional de muchas familias.

Sin embargo, la tradición de comerlos específicamente los días 29 no tiene que ver con la historia culinaria de Italia, sino con una leyenda que mezcla el azar con la superstición. La leyenda cuenta que un joven médico italiano, San Pantaleón, recorrió pueblos ayudando a los más necesitados y curando a los enfermos. En una de sus visitas, pidió comida a una familia campesina pobre que, pese a sus limitaciones, lo invitó a compartir su mesa y le ofreció un plato humilde de ñoquis. Como muestra de gratitud, San Pantaleón les auguró prosperidad y dejó monedas bajo sus platos. Desde entonces, en honor a ese gesto, cada 29 muchas familias comen ñoquis y colocan un billete debajo del plato, deseando atraer buena fortuna para el mes siguiente.

Ñoquis de papa: una receta clásica

Aunque existen muchas versiones de ñoquis —como los de calabaza o de espinaca—, los de papa son los más tradicionales y, quizás, los que más seguimos eligiendo en Argentina. Hacer ñoquis caseros no es difícil, pero requiere un poco de paciencia para lograr la textura ideal. Te dejamos una receta básica para que puedas hacerlos desde cero.

Ingredientes (para 4 personas)

- 1 kg de papas

- 300 g de harina 0000 (aproximadamente)

- 1 huevo

- Sal y nuez moscada a gusto

Desarrollo

Cocinar las papas con cáscara en abundante agua hasta que estén bien tiernas (esto evita que absorban mucha agua). Una vez cocidas, pelarlas y pisarlas hasta obtener un puré suave, sin grumos. Dejarlas enfriar un poco antes de seguir.





Colocar el puré en una superficie limpia y agregarle el huevo, sal y un toque de nuez moscada. Luego, incorporar la harina de a poco. Es importante no amasar demasiado, ya que el exceso de manipulación hace que los ñoquis se endurezcan. La masa debe quedar suave, apenas pegajosa.





Dividir la masa en varios bollos y hacer "chorizos" de masa de aproximadamente 1,5 cm de grosor. Cortar en pequeños trozos y, si querés darle el toque clásico, pasarlos por un tenedor para crear surcos en los ñoquis (esto ayuda a que la salsa se adhiera mejor).





Hervir agua con sal y, cuando rompa el hervor, agregar los ñoquis en tandas. Sabés que están listos cuando flotan en la superficie, lo que suele tardar unos pocos minutos. Retirarlos con una espumadera y reservar.

¿Qué salsa elegir para acompañar?

Aunque los ñoquis se pueden acompañar con cualquier salsa, los clásicos argentinos incluyen la salsa fileto (a base de tomate, ajo y albahaca) o la salsa de crema con queso. Ambas opciones son sencillas y resaltan el sabor de los ñoquis sin opacarlo. Para los más golosos, un toque de manteca derretida y salvia es una opción infalible.

El toque de buena fortuna: el billete debajo del plato

Siguiendo la tradición, una vez que tengas los ñoquis listos, colocá un billete debajo de cada plato como símbolo de buenos deseos para el próximo mes. Aunque algunos ven esto como una simple superstición, la mayoría lo considera un acto simbólico de esperanza. Esta costumbre se mantiene viva en muchos hogares argentinos y es una excusa perfecta para compartir un plato casero con familiares y amigos.

Los ñoquis del 29 nos recuerdan la riqueza de las tradiciones y cómo, a través de algo tan simple como una receta de papas, podemos mantener vivo un ritual que combina sabor, historia y un toque de superstición. Así que, este 29, animate a preparar tus ñoquis y compartí la fortuna.





