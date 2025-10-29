Los Canales de Plottier celebró la inauguración de su imponente Club House

El Club de Campo de Plottier abrió las puertas de un nuevo espacio pensado como un punto de encuentro para los vecinos.

El barrio Los Canales de Plottier continúa creciendo y apuesta al fortalecimiento de la comunidad con la inauguración de un nuevo Club House . El diseño combina la arquitectura con los mejores paisajes en dos plantas que cuentan con bar, restaurante, startería y vestuarios.

El pasado viernes 24 de octubre se celebró el evento de apertura del Club House, un lugar pensado como un punto de encuentro para que los vecinos puedan disfrutar en familia o entre amigos. “Este espacio es una oportunidad para el disfrute, para los intercambios humanos y la celebración. Es una realización que se sostiene en una idea clara: la unión de todos para hacerlo posible”, sostuvo Jorge Taylor, fundador de Los Canales.

El Club House busca fusionar distintos estilos y materiales, convirtiendo el edificio en una “analogía de las diferentes etapas geológicas”. De esta forma logra plasmar en cada rincón la historia y evolución del barrio con su diversidad y sus particularidades que lo hacen tan propio.

Club House - Canales 2025-32

La infraestructura está compuesta por dos plantas de 500 metros cuadrados. En la parte superior, están ubicados el bar, el restaurante, un espacio pensado para eventos sociales y una startería. Por otro lado, en la planta baja se encuentra el estacionamiento para carritos eléctricos, un sector de lockers y los vestuarios, esenciales para la práctica de las diferentes actividades deportivas.

Un barrio joven que se consolida en la región

El proyecto comenzó en 2014 y rápidamente se convirtió en uno de los barrios residenciales más importantes de la zona. Actualmente, cuenta con más de 200 familias viviendo y 180 obras en desarrollo, demostrando un crecimiento sostenido a lo largo de los años.

Los Canales, es un espacio pensado para vivir, encontrarse y disfrutar en comunidad. A tan solo 30 minutos del centro de Neuquén Capital, sobre el margen norte del río Limay, el barrio permite estar en contacto con la naturaleza, admirando la flora y fauna autóctona de la región.

Club House - Canales 2025-37

La propuesta se caracteriza por su originalidad, siendo un lugar único en la Patagonia que busca garantizar el confort, seguridad y libertad. En ese barrio, no existen las reglas estéticas: la creatividad de cada familia puede fluir libremente según sus deseos, siempre que se respeten los lineamientos naturales.

El Club de Campo cuenta con 846 lotes escriturables de entre 1.000 y 2.500 m², más de 200 hectáreas verdes, 24 kilómetros de calles asfaltadas, y una cancha de golf de 18 hoyos diseñada por Jack Nicklaus, uno de los mejores golfistas de la historia, rodeada de grandes arboledas y espejos de agua.

Club House - Canales 2025 Reel 01

Los Canales de Plottier, no es solo un barrio: es una comunidad que elige vivir en contacto en un ambiente natural, con infraestructura moderna, espacios verdes, lugares de encuentro, seguridad y una calidad de vida que se construye día a día entre todos.

Animate al cambio y súmate al modo Canales y comenzá a planificar una nueva vida para tu familia.

Contactanos: 2994520000 - https://loscanales.com.ar/ o en nuestras redes sociales: https://www.instagram.com/loscanales.ok/

Las mejores imágenes de la inauguración

Club House - Canales 2025-30

Club House - Canales 2025-27 (1)

Club House - Canales 2025-22

Club House - Canales 2025-18

Club House - Canales 2025-12

Club House - Canales 2025-06

Club House - Canales 2025-04

Club House - Canales 2025-13

Club House - Canales 2025-17

Club House - Canales 2025-27

Club House - Canales 2025 Reel 01