El mejor golf llega a Los Canales de Plottier

Entre finales de octubre y comienzos de noviembre habrá un certamen de gran nivel en la cancha de la ciudad neuquina.

Fabián Gómez, una de las figuras que llegará a la región para el torneo.

El golf argentino una cita muy importante en la Patagonia con la disputa del "YPF Neuquén Invitational by Macro", por el campeonato oficial del Tour de Profesionales de Golf de Argentina (TPGA), que se llevará a cabo en Los Canales Golf Club de Plottier.

Se trata del campo de juego diseñado por Jack Nicklaus que es uno de los escenarios más importantes de la disciplina y del deporte en general para la región.

La cancha que se emplaza cerca del Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón, será el terreno donde muchos de los mejores de la región y el país hasta 7 de hándicap se verán las caras en una competencia de 72 hoyos, Medal Play, que promete reunir lo mejor del golf argentino y sudamericano.

“Que nos visiten muchos de los mejores profesionales del país lo veíamos hace algún tiempo como algo muy lejano y hoy es una realidad. Estamos preparados para estar a la altura del campeonato, el campo está en excelentes condiciones, hay un gran equipo de trabajo detrás y han sido fundamentales los sponsors que hicieron posible este evento”, señaló Andrés Furlotti Wagner, Presidente de la Sub Comisión de Golf de Los Canales Golf Club.

Protagonistas importantes

Hay varios nombres y apellidos fuertes para lo que es el golf a nivel país y así lo informó la organización.

Fabián Gómez – dos veces ganador en el PGA TOUR.

Ignacio Marino – Nº1 del ranking argentino 2024.

Franco Romero – Nº1 del ranking argentino 2025 y campeón en Salta 2025.

César Costilla – Nº2 del ranking argentino 2025.

Clodomiro Carranza – ganador del Neuquén Argentina Classic 2018.

Martín Contini – ex jugador del Korn Ferry Tour.

Ezequiel Belloqui – Nº5 del ranking argentino.

Leandro Marelli – múltiple ganador en el TPG Tour.

Joaquín Ludeña – campeón del Abierto del Litoral como aficionado.

El itinerario del torneo

Miércoles 29/10: Pro-Am en doble turno (8:30–9:30 y 12:20–13:30), conferencia de prensa (10:00) y premiación (18:00).

Jueves 30/10: Primera ronda del torneo.

Viernes 31/10: Segunda ronda y corte clasificatorio.

Sábado 1/11: Tercera ronda y clínica de golf (16:00).

Domingo 2/11: Ronda final y entrega de premios (18:00). golf banner

Sponsors y apoyos institucionales