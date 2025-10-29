Escándalo en Allen: escrachan en un video a una concejal tirando basura en la vereda

La edil fue registrada por las cámaras. Aseguran que no es la primera vez que tira basura en la vereda donde trabaja una Fundación.

La concejal de Allen fue la señalada como la mujer que tiró la basura en la vereda de la Fundación.

Una fuerte polémica se desató luego de la viralización de un video donde capta a una persona tirando basura en la vereda de la sede de P rograma de Atención a Niños y Adolescentes en Situaciones de Vulnerabilidad (Panaced) . Se trata del concejal María Aburto , presidenta del bloque Alianza Juntos Somos Río Negro - MPP , la persona que depositó restos de comida y bolsas de nylon.

Las imágenes muestran a la funcionaria dejando desperdicios, restos de comida y bolsas en la entrada de centro comunitario . La viralización del video generó profunda indignación entre los vecinos y una ola de comentarios sobre la falta de empatía de la representante del partido provincial de Río Negro.

El video fue publicado por el Centro Panaced , una organización sin fines de lucro dedicada a la asistencia de jóvenes en circunstancias especialmente difíciles . Las imágenes captan a la mujer, miembro del Deliberante de Allen, depositando alimentos y bolsas de nylon ante la mirada atenta de una integrante de la asociación .

Polémica en Allen filman a una concejal tirando basura en la vereda La concejal fue señalada como la responsable de dejar los desperdicios en la esquina de Jujuy y Villegas, donde funciona Panaced.

La mujer le reprochó su actitud a Aburto, le argumentó que no era la primera vez que dejaba residuos en la vereda del Centro Comunitario y le exigió que los restos los deje en su cesto de basura o en su vereda. La concejal se negó y depositó los restos en el césped de la esquina de Jujuy y Facundo Quiroga, asegurando que es "para que coman los gatos y los perros que andan" y apuntó "que quede claro que no es tu vereda".

Una situación que se repite...

La organización publicó en sus redes sociales el video acompañado de mensaje: “Esta vecina siempre nos tira su basura en nuestra vereda. Hoy tiró comida y verduras. Saca yuyos o ramas y las deposita en nuestra vereda porque no tiene canasto de basura” expresaron sobre una situación al parecer reiterativa.

panaced La Fundación ya había solicitado que los vecinos no tiren la basura en su vereda el 26 de agosto. En esa oportunidad tiraron hojas, palos y restos de poda.

El 26 de agosto la fundación allense publicó una fotografía con un mensaje similar, en el que expresaron: “Nuevamente le solicitamos a los vecinos que por favor NO tiren su basura en nuestra vereda”. Sin embargo, no apuntaron contra ninguna persona específica en esa oportunidad.

Jornada de estudiantes de odontología de la UNRN en el centro Panaced

La Fundación realiza diversos trabajos comunitarios para el acompañamiento de niños y jóvenes en contextos vulnerables, con diferentes actividades como apoyo escolar, roperos comunitarios, talleres y colectas solidarias.

estudiantes unrn

Un ejemplo del trabajo de Panaced se demostró ayer lunes 27 de octubre en la jornada de estudiantes de Odontología de la Universidad Nacional de Río Negro destinada a los niños y adolescentes que asisten al centro comunitario. Los futuros odontólogos dictaron un taller para el cuidado de la salud bucal y revisión general en las infancias.