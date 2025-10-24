Por las elecciones, el Regional Amateur se juega viernes y sábado

La segunda jornada del Regional Amateur comienza este viernes por la noche en Allen y se completa el sábado para los equipos zonales.

La segunda fecha del Regional Amateur llega con modificaciones en los días y los horarios de los distintos compromisos, debido a las elecciones legislativas del próximo domingo. La segunda jornada de la fase de grupos tendrá partidos este viernes por la noche y el sábado por la tarde.

El Consejo Federal bajo ningún motivo pensó en cancelar la segunda fecha del certamen, más allá de la jornada electoral del domingo, día central para los partidos de la categoría. Con un calendario ya estipulado para cumplir, la decisión fue adelantar los encuentros para no modificar los esquemas a largo plazo .

Este esquema se repetirá por todo el país, donde los 332 participantes vieron modificadas sus agendas por los comicios. Los únicos en saltar a la cancha el viernes por la noche serán Unión Alem Progresista y Alianza de Cutral Co por la zona 7 . En la Mejor del Valle, el Mago recibe al Gallo a partir de las 21 con el arbitraje de Emilio Cubría y la asistencia de Ignacio Berdugo y Jesús López .

El resto de los equipos zonales cumplirán con la fecha el sábado. Por la misma zona del Gallo y el Mago, en la capital neuquina, Patagonia recibe al Santo a partir de las 16 con Ulises Jerónimo como juez principal. Lucas Hernández y Lautaro Sandoval serán sus asistentes.

En la zona 7, los líderes son el Santo y el Gallo. Los de Chañar golearon a los allenses, mientras que los de Cutral Co vienen de vencer a Patagonia. Para los locales será una oportunidad para conseguir los primeros tres puntos del certamen.

El mismo sábado, La Chacra será el escenario principal de la zona 6 a partir de las 16, cuando Independiente de Neuquén se enfrente a Petrolero Argentino. El elegido para impartir justicia fue Leandro Gatica, que tendrá la asistencia de Nelson Garrido y Oriana Lillo.

La fecha 2 marcará el debut en del Rojo en el campeonato, ya que tuvo jornada libre en la apertura debido a que es un grupo integrado por tres equipos. Petro llega de una dura caída en Plaza Huincul ante Maronese, que es el único líder hasta el momento. El Dino tendrá descanso este fin de semana.

La zona 9 tendrá su primer duelo a las 15:30. Argentinos del Norte recibe a La Amistad en el Zit Formiga bajo la atenta mirada de Lautaro Osses, quien contará con Germán Macchi y Florencia Martínez como asistentes.

A las 17 ,en el predio de la Isla Jordán, la Academia Pillmatún recibirá al Deportivo Roca para completar el grupo. Allí Gastón Sandoval será el árbitro principal, mientras que Ezequiel Escobar y Facundo Morga sus asistentes.

El Carcelero cayó en el clásico ante el Naranja y quiere sus primeros tres puntos, sin embargo en frente tiene al Celeste que derrotó a Pillma en la Apertura. Uno de Cipoletti y otro de General Roca son los líderes.

Por la zona 10, Altético Regina, único representante de la Liga Confluencia, recibirá en Villa Regina a la Asociación Española de Luis Beltrán. El duelo comenzará a las 17:30 con el pitazo de Ezequiel Choque y la asistencia de Gerardo Huenchul y Matías Gutiérrez.

Así se juega la fecha 2 del Regional Amateur

ZONA 6

Independiente – Petrolero Argentino 16 hs

ZONA 7

Unión Alem Progresista – Alianza 21 hs (viernes)

Patagonia – San Patricio 16 hs

ZONA 9

Argentinos del Norte – La Amistad 15;30 hs

Academia Pillmatún – Deportivo Roca 17 hs

ZONA 10