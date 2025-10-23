Federico Acevedo, el nuevo goleador de Alianza de Cutral Co, que juega este viernes

El Gallo visitará a Unión Alem Progresista de Allen en el adelanto de la segunda fecha del Regional Amateur.

El Regional Amateur es un torneo que le permite a algunos jugadores volver al ruedo. Es el caso de Federico Acevedo , un goleador joven que atravesó un año difícil con las lesiones en Cipolletti . El delantero de 21 años se fue a préstamo a Alianza de Cutral Co para disputar su primer Regional Amateur y debutó con gol. Tras una temporada en el Capataz con muchas lesiones, el Pulpo Lencina apostó por él.

Después de su paso por Grecia, volvió al albinegro y sumó varios minutos de la mano del Chango. El poderío físico y la técnica llamaron la atención de Lencina, un experimentado en el futbol de ascenso .

“La propuesta llego por medio de mi representante, que está trabajando acá con el Pulpo. Estoy muy contento, más de allá de haber quedado afuera con Cipo, que me hubiera gustado haber podido pasar porque yo recién estaba empezando a sumar minutos por el tema de mis lesiones ”, dijo el Federico a LMNeuquén .

La carrera de Federico Acevedo

Nacido en Pillmatún, con pasado en Mac Allister, Fede regresó al Albinegro en 2023, la rompió en la Liga y eso le bastó para que Darío Bonjour lo enviara a la cancha en el complemento de la fecha 26 de aquél torneo ante Sol de Mayo durante una tarde lluviosa en la Visera.

En ese partido, donde sumó un puñado de minutos, le sirvieron para marcharse a préstamo al Apollón Pontus de la segunda división de Grecia. Allí la cosa venía bien, hasta que sufrió la rotura de los cruzados y lo obligó a regresar a la ciudad a fines del 2024 para su recuperación.

“A pesar de eso, muy contento de poder volver a jugar, porque fue un año y medio de recuperación, así que la propuesta de Alianza también me viene bien para poder seguir en competencia todo este tiempo”, reconoció.

La confianza fue lo principal durante el 2025. El Chango Cravero lo sostuvo en el plantel y Jorge Figueroa, junto al profesor “Tiki” Antivero, trabajaron todo el año para poder recuperar al delantero de 21 años. De hecho, en el último partido de Cipo fue titular y en otros tres ingresó en el complemento, teniendo cuatro partidos jugados en cinco convocatorias.

“Mi año con Cipo fue más que nada de mucho esfuerzo y trabajo para poder recuperarme y sumar minutos. La liga me ayudó mucho para poder agarrar confianza y terminar jugando con el federal”, repasó.

Con más minutos y goles sumados en la Liga, Fede siempre fue uno de los delanteros apuestas del Albinegro y hoy en el Gallo, que cuenta con un diamante en bruto en la zona 7 de la Región Patagónica. “Acá en el Regional espero poder aportarle lo mejor al equipo y tratar de llegar lo más lejos que se pueda. Es mi primer Regional también, un torneo nuevo para mi carrera”, aseguró.

acevedo alianza de cutral co

El tanque debutó con gol en Cutral Co ante Patagonia. Marcó el primero de penal y abrió su cuenta personal con celeridad, demostrando su calidad y el porqué de su arribo al plantel del Pulpo Lencina. A

demás, no llegó solo: lo hizo con Sergio el Checho Ranquehue, con quien compartió liga y Federal en el Albinegro. “Está bueno haber venido con Checho, porque veníamos compartiendo en Cipo y es un amigo. Por suerte pudimos debutar los dos con gol, así que la verdad feliz por el arranque y espero podamos seguir así”, sostuvo.

Se viene un partido importante con Alianza de Cutral Co

En la segunda fecha, el Gallo visitará al Mago en la Mejor del Valle este viernes en Allen a partir de las 21. Los de Lencina ya tienen los primeros tres puntos, al igual que San Patricio que se enfrenta a Patagonia en la segunda jornada.

“El grupo que nos toco tiene equipos que de local se hacen fuertes, más en el Regional que se juega diferente. No sé si es más duro que el Federal, pero hay equipos que lo hacen ver muy parecido”, describió.

Los jóvenes de la categoría buscan crecer y seguir sumando rodaje. En el caso de Acevedo, la comodidad también en Alianza es otro factor para apuntar a un buen rendimiento y buscar la clasificación. “El grupo nos recibió bien, nos hicieron sentir cómodos desde que nos sumamos y el mensaje del Pulpo es que quiere y apunta a tener un equipo intenso que sea protagonista siempre, en cada partido”, concluyó.