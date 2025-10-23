El inesperado anuncio de Franco Colapinto antes del GP de México

El piloto argentino de Alpine le dejó un mensaje a sus seguidores mientras se define su futuro en la Fórmula 1.

El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto , anunció en redes sociales el lanzamiento de dos libros acerca de su historia mientras se prepara para disputar el Gran Premio de México con Alpine .

En una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram , el joven pilarense expuso los dos volúmenes que narran sus vivencias hasta que consiguió alcanzar la máxima categoría del automovilismo con 22 años .

" Soy Franco. La Carrera empieza con un sueño " y " Nací para correr. Mi carrera hacia la Fórmula 1 " son los nombres de los dos escritos publicados por Penguin Random House . El primero cuesta $22.999 y es la versión para adolescentes y adultos, mientras que el segundo tiene un precio de $19.999 y está dirigido a un público más infantil.

“Hace años que vivo corriendo atrás de un sueño. Hoy puedo contarlo con mis palabras: Soy Franco y Nací para correr son mis dos libros nacidos de una misma pasión. Ojalá los disfruten tanto como yo disfruté escribirlos Conseguilos antes que nadie, en Mercado Libre”, escribió el corredor de la escudería gala en el posteo.

"No lo había pensando (escribir un libro). Porque nunca me vi como la persona que empecé a ser ahora, a la que tantos chicos miran o teniendo una influencia grande sobre algunas personas."



“No lo había pensando (escribir un libro). Porque nunca me vi como la persona que empecé a ser ahora, a la que tantos chicos miran o teniendo una influencia grande sobre algunas personas.”



Él no tiene idea de lo feliz que hace a…

Los mismos ya se encuentra disponible a través del sitio web de la empresa argentina, máximo sponsor del criollo, pero estará a la venta en todas las librerías del país a partir del sábado 1 de noviembre.

Tras la polémica ocurrida en el GP de Estados Unidos donde el equipo francés pidió “mantener las posiciones” de los pilotos y Colapinto desobedeció el pedido de Alpine, el piloto albiceleste buscará sumar sus primeros puntos en la actual campaña de la ‘Máxima’.

Además, el nacido en Pilar buscará dejar un buen desempeño, como el que viene mostrando en los últimos circuitos (superó en 4 oportunidades a Pierre Gasly de las últimas 6 carreras), para lograr sellar su renovación con la entidad europea.

Franco Colapinto pone primera en el GP de México

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este viernes las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de México, correspondientes a la 20ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

La actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México comenzará a las 15:30, horario en que se llevará a cabo la práctica libre 1. Solo unas horas después, a las 19, se disputará la segunda sesión de entrenamientos.

Durante el segundo día de actividad en este Gran Premio se disputará a partir de las 14:30 la práctica libre 3, en la que los pilotos tendrán su última oportunidad para poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que arrancará a las 18.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de México será este domingo 26 a las 17.

El GP de México llega en un momento clave de la temporada, ya que el australiano Oscar Piastri lidera en el campeonato y es seguido de cerca por su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris. Sin embargo, en las últimas fechas el neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), demostró un nivel altísimo y recortó una considerable cantidad de puntos.

Verstappen, que va en busca de su quinto título consecutivo, ganó tres de las últimas cuatro carreras, lo que le permitió recortar la distancia con Piastri de 104 a solo 40 puntos.

Luego del Gran Premio de México, quedarán solo cuatro fechas en el campeonato, por lo que este fin de semana podría ser clave de cara a la recta final de la temporada.

Colapinto, por su parte, intentará sumar sus primeros puntos en una temporada que se está haciendo extremadamente complicada en un Alpine que es el peor auto de la grilla.

El argentino, que reemplazó al australiano Jack Doohan a partir de la séptima fecha del campeonato, estuvo cerca de sumar puntos solo en el GP de Países Bajos, donde terminó undécimo, aunque en las últimas fechas se mostró muy por encima de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Colapinto viene de protagonizar una de las polémicas del fin de semana en el GP de Estados Unidos, donde superó a Gasly sobre el final de la carrera pese a que desde Alpine le habían dado la orden de que no lo hiciera.