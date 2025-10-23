Quién es el tenista argentino que aceptó una suspensión voluntaria por doping positivo

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) informó en las últimas horas que el tenista argentino Facundo Bagnis “ha decidido someterse a una suspensión provisional voluntaria” tras haber dado positivo a, una sustancia prohibida , conocida como hidroclorotiazida, durante un control antidopaje.

El organismo advirtió que el control al jugador argentino de 35 años se le realizó durante la qualy del US Open, el Grand Slam sobre superficie dura que se desarrolla en New York, Estados Unidos. En esa muestra que se tomó el 18 de agosto se encontró que había hidroclorotiazida, una sustancia que no está permitida según la categoría de diuréticos y agentes enmascarantes del listado del Programa Antidopaje del Tenis (TADP).

“Bagnis no poseía una autorización de uso terapéutico válida para dicha sustancia”, explicaron en el comunicado que emitieron desde el organismo. Si bien esta sustancia específica no deriva en una “suspensión provisional obligatoria”, el tenista argentino decidió “someterse a una suspensión provisional voluntaria” a partir del pasado sábado 18 de octubre y el tiempo que cumpla en esta inhabilitación se descontará en cualquier sanción futura.

“Durante la suspensión provisional, Bagnis tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional”, detallaron.

El descargo de Facundo Bagnis

Facundo Bagnis, que llegó a ser el 55° del ranking ATP hacia fines del 2016, actualmente ocupa el 401° del mundo. “Quiero contarles que estoy pasando uno de los peores momentos de mi carrera profesional, recientemente recibí una notificación de la International Tennis Integrity Agency (ITIA) sobre un control antidoping que me realizaron durante el US Open de este año. El examen mostró la presencia de una sustancia prohibida por la WADA, hidroclorotiazida (un diurético), y por ese motivo se inició un proceso disciplinario. La noticia me tomó completamente por sorpresa”, indicó en sus redes sociales.

“Desde el primer momento estoy colaborando con la ITIA de manera total y transparente, para aclarar todo lo antes posible. Además, decidí aceptar voluntariamente la suspensión provisoria, con el fin de dedicar toda mi atención a este proceso y demostrar que no tengo nada que esconder. Quiero dejar en claro que, nunca tomaría conscientemente algo prohibido, por eso tengo plena confianza en mi inocencia y en que la verdad va a salir a la luz, con un desenlace justo”, se defendió.

“Con un equipo de médico toxicólogo y abogados que trabajan conmigo, sospechamos de contaminación cruzada y pronto llegaremos a que se sepa la verdad, hoy es nuestro primer objetivo. Agradezco de corazón a todos los que me acompañan desde el primer momento y confían en mi integridad”, concluyó el comunicado que recibió el rápido respaldo de otros jugadores argentinos en el circuito como Pedro Cachin, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry o Facundo Mena.

Facu Bagnis disputó la primera ronda de la clasificación para el cuadro principal del US Open ante el australiano James Duckworth, pero perdió 6-4 y 6-2. Tras despedirse de ese certamen, el argentino fue cuartofinalista del Challenger de Villa María en Argentina, perdió en segunda ronda del Challenger de Buenos Aires y se despidió por walk over en la segunda presentación del Challenger de Antofagasta en Chile durante finales de septiembre.