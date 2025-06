Alianza de Cutral Co e Independiente de Neuquén juegan una final histórica en Lifune

Luego de lo que fue la Copa de Verano que se disputó en marzo, donde se consagró San Patricio, este domingo Lifune tendrá a su segundo campeón del año. Alianza de Cutral Co e Independiente de Neuquén se enfrentarán a partir de las 15 en el Gigante del barrio Sarmiento de Centenario, donde se disputará la final de la Copa Neuquén.

Como viene ocurriendo durante todo el certamen, el canal oficial de Lifune en Youtube estará transmitiendo en vivo.

Los detalles fueron definidos en la reunión de la liga que se realizó durante la semana y donde estuvieron presentes los capitanes de los respectivos clubes (Mauricio Villa y Uriel Cerda) y sus presidentes (Gastón Sobisch y Fabián Vega), junto a Néstor Mingot, titular de Lifune.

El carácter histórico de esta final radica en que ambos tienen 14 títulos y son los máximos ganadores del ámbito doméstico. Alianza no sale campeón desde 2011, cuando superó justamente a Independiente en esa final. El Rojo, por su parte, no festeja desde 2019.

indepte alianza archivo.jpg

La palabra de los protagonistas

"Sabemos que va a ser un partido duro, como lo son las finales. Nadie va a querer regalar nada”, dijo a LMNeuquén Julián Martín, delantero del Rojo, que fue cuarto en la Copa de Verano. “Arrancamos bien el año en la Copa, se empezó a formar el grupo ahí a principio de año. Por ahí no llegamos de la mejor manera a esa Copa por el tema que se jugaba domingo y miércoles”, repasó Martín.

En aquel torneo, Gustavo Coronel sumó jugadores del Federal A que hoy ya están con mas rodaje. “Muchos nos sumamos faltando poco para el inicio del torneo, pero nos vino bien para prepararnos para esta Copa. Desde el principio nos pusimos como objetivo llegar a la final. Lo logramos y ahora estamos con la ilusión de ganarla, de dejar a Independiente en lo más alto en la Copa. Se lo merece por la historia que tiene el club”, aseguró el futbolista.

El Rojo viene con grandes resultados, se ubicó tercero en la tabla general y en las semis goleó al Deportivo Rincón. Martín, es una de las grandes figuras del equipo capitalino. “La verdad que estoy teniendo un gran año, me siento muy bien, muy cómodo en el club y en la ciudad. Me está tocando pasar un gran año en lo deportivo, en lo futbolístico. He tenido la suerte de hacer muchos goles, gracias a Dios. Contento, trabajando día a día para seguir mejorando en lo personal y en lo colectivo. La verdad que se formó un gran plantel, un grupo bárbaro, y eso también hace que todo sea más fácil, más llevadero. El objetivo ahora está en ganar y salir campeones”, valoró.

julian martin.jpg Julián Martín en la semifinal contra Deportivo Rincón. Foto: prensa Independiente

Del otro lado, Alianza de Cutral Co también llega de golear a su rival en semis. Dejó en el camino a San Lorenzo con un contundente 3 a 0, mostrando su poderío de cara a la final. “Bastante bien, estamos muy metidos en el partido. Concentrados en el juego que nosotros queremos proponer y tratar de que salga de la mejor manera”, dijo Joaquín Rickemberg, delantero del Gallo, a LMNeuquén.

El objetivo de cada institución es muy claro y el jugador del Gallo sostuvo: “en lo personal bastante positivo, creo que falta esa final tan deseada que estoy buscando desde que llegué al club”.

En Cutral Co, los dirigidos por Walter Torres saben que será un partido chivo. “Creo que por la cancha y conociendo al rival, trataremos de poner nuestro juego en cancha y que salga como nosotros queremos, mostraremos nuestra intensidad los 90 minutos y poder controlar el partido”, agregó el futbolista de Alianza.