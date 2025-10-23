Sonríe Gallardo: los jugadores que recupera para las semis de Copa Argentina

Marcelo Gallardo terminó de recuperar a los dos jugadores lesionados que le quedaban (más allá de Pezzella y Costantini, bajas confirmadas hasta el 2026): Enzo Pérez y Marcos Acuña recibieron el alta médica y estarán a disposición del DT de River para las semifinales de la Copa Argentina contra Independiente Rivadavia.

Algo que, si bien entraba dentro de los planes del Muñeco y compañía a la hora de encarar esta semana, no deja de ser una noticia celebrada puertas adentro. Aunque, por las diferencias de los presentes de ambos, la implicancia directa de cada uno en el equipo que salga a jugar contra los mendocinos sea distinta.

Porque actualmente, la de Enzo Pérez con Juan Carlos Portillo ya es una pelea mano a mano que se viene inclinando para el lado del refuerzo: si bien la duda muy probablemente se devele cerca del viernes, no sería extraño que el capitán tenga un rol más de líder fuera del campo que dentro. Además, hay que tener en cuenta que su último partido fue el 24 de septiembre, cuando entró en la vuelta ante Palmeiras, se cortó arriba de la rodilla izquierda y recibió siete puntos de sutura, lo que lo llevó a realizar un reacondicionamiento físico en estos últimos días.

image

Por el lado de Acuña, la cosa está bastante más clara: con Casco en flojo nivel, Gallardo hasta puso a Rivero como lateral izquierdo contra Talleres, por lo que su regreso a la titularidad será directo. En su caso, el fuerte traumatismo en la rodilla izquierda sufrido vs. Central que no lo dejó entrenarse a la par con la Selección en la última fecha FIFA ya es parte del pasado.

De esta manera, el probable equipo de River para enfrentar a Independiente Rivadavia por las semis de la Copa Argentina sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo/Enzo Pérez, Giuliano Galoppo/Santiago Lencina; Juanfer Quintero; Maxi Salas y Sebastián Driussi/Facundo Colidio.

El curioso dato de River en Córdoba por Copa Argentina

Cómo hace unas semanas atrás, River se presentará dos veces en una semana en la misma provincia y repitiendo escenario. El reciente antecedente es de cuando enfrentó a Racing en el Gigante de Arroyito por Copa Argentina y luego visitó allí a Rosario Central.

image

Ahora, la seguidilla será en el Mario Kempes de Córdoba, donde el sábado venció a Talleres y seis días después irá a buscar el pasaje a la final de la Copa Argentina. Un escenario que le es poco habitual al equipo de Marcelo Gallardo desde la reedición del certamen en 2011, aunque trae a la mente un enorme recuerdo.

En total, el Millonario apenas disputó dos encuentros por Copa Argentina en el estadio mundialista en 1978. A diferencias de clubes como Boca, que lo ha visitado en siete ocasiones, incluso dos veces en un mismo año, al Millonario le tocó frecuentar otras sedes como Mendoza y Santiago del Estero. Sin embargo, aunque los antecedentes en el estadio cordobés sean pocos, la estadística es favorable porque se mantiene invicto y hasta fue campeón.

El 15 de diciembre de 2016, River se coronó frente a Rosario Central, la primera de las tres ediciones que ganó con Gallardo al frente del plantel. Fue un espectacular 4-3, encuentro en el que el estuvo dos veces abajo en el resultado frente a los dirigidos por Eduardo Coudet y que lo remontó en apenas tres minutos por Lucas Alario e Iván Alonso.

image

El último antecedente de River en el Kempes por Copa Argentina fue también en instancia de semifinales, hace casi seis años. El 14 de noviembre de 2019 derrotó por 2-0 a Estudiantes de Caseros, con goles de Javier Pinola y Exequiel Palacios, y coronó la campaña con el título tras vencer a Central Córdoba de Santiago del Estero por 3-0 en el Malvinas Argentinas de Mendoza.