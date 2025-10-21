El curioso dato de River en Córdoba por Copa Argentina

Cómo hace unas semanas atrás, River se presentará dos veces en una semana en la misma provincia y repitiendo escenario. El reciente antecedente es de cuando enfrentó a Racing en el Gigante de Arroyito por Copa Argentina y luego visitó allí a Rosario Central.

Ahora, la seguidilla será en el Mario Kempes de Córdoba , donde el sábado venció a Talleres y seis días después irá a buscar el pasaje a la final de la Copa Argentina. Un escenario que le es poco habitual al equipo de Marcelo Gallardo desde la reedición del certamen en 2011, aunque trae a la mente un enorme recuerdo.

En total, el Millonario apenas disputó dos encuentros por Copa Argentina en el estadio mundialista en 1978. A diferencias de clubes como Boca, que lo ha visitado en siete ocasiones, incluso dos veces en un mismo año, al Millonario le tocó frecuentar otras sedes como Mendoza y Santiago del Estero. Sin embargo, aunque los antecedentes en el estadio cordobés sean pocos, la estadística es favorable porque se mantiene invicto y hasta fue campeón.

River-abrazo-Portada River enfrentará a Independiente Rivadavia por la semifinal de la Copa Argentina.

El 15 de diciembre de 2016, River se coronó frente a Rosario Central, la primera de las tres ediciones que ganó con Gallardo al frente del plantel. Fue un espectacular 4-3, encuentro en el que el estuvo dos veces abajo en el resultado frente a los dirigidos por Eduardo Coudet y que lo remontó en apenas tres minutos por Lucas Alario e Iván Alonso.

El último antecedente de River en el Kempes por Copa Argentina fue también en instancia de semifinales, hace casi seis años. El 14 de noviembre de 2019 derrotó por 2-0 a Estudiantes de Caseros, con goles de Javier Pinola y Exequiel Palacios, y coronó la campaña con el título tras vencer a Central Córdoba de Santiago del Estero por 3-0 en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

River se repuso de su mala racha y le ganó a Talleres en Córdoba

River logró un importante triunfo en Córdoba al vencer 2-0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes por la decimotercera fecha del Torneo Clausura. El conjunto de Marcelo Gallardo mostró una versión más ordenada y contundente, encontrando en sus laterales y en la presión alta las claves del juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1979716084228935724?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1979716084228935724%7Ctwgr%5E6dd6b9d8110df94a84ec7c088776e7dfd7045d6b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fdeportes%2Friver-se-repuso-su-mala-racha-y-le-gano-talleres-cordoba-n1213788&partner=&hide_thread=false RIVER AMPLIÓ LA VENTAJA EN CÓRDOBA Gran jugada de Colidio con caño incluido y asistencia a Meza para el 2-0 sobre Talleres



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/6TE7V3NO4p — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2025

El lateral derecho Gonzalo Montiel abrió el marcador a los 27 minutos del primer tiempo tras aprovechar un rebote de Guido Herrera, y Maximiliano Meza desde el banco de suplentes sentenció el resultado en la segunda mitad.

Tras un inicio de partido trabado, donde ninguno de los dos equipos podía llegar al área rival, Juanfer Quintero fue la clave para destrabar el partido a los 38 minutos: tras clarificar la jugada, Milton Casco remató al palo y Gonzalo Montiel recogió el rebote para poner el 1 a 0.

En el complemento, ambos equipos salieron con otra intensidad. Talleres tuvo una chance clara con un cabezazo de Luis Angulo que Franco Armani contuvo con firmeza. Sin embargo, River fue más efectivo: Gallardo movió el banco e hizo ingresar a Meza y Colidio, quienes serían protagonistas del segundo tanto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1979701661963616375?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1979701661963616375%7Ctwgr%5E6dd6b9d8110df94a84ec7c088776e7dfd7045d6b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fdeportes%2Friver-se-repuso-su-mala-racha-y-le-gano-talleres-cordoba-n1213788&partner=&hide_thread=false RIVER PEGÓ PRIMERO EN EL KEMPES Remate de Casco al palo, el rebote le quedó a Montiel y Herrera la metió en su propio arco para el 1-0 ante Talleres



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/iTjgrr5CQu — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2025

La tranquilidad para los dirigidos de Marcelo Gallardo llegó a los 22 minutos del complemento, gracias a una presión intensa y una gran jugada de Facundo Colidio, que habilitó a Maxi Meza para el segundo gol tras superar a José Palomino con un caño.