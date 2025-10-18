River visita a Talleres para terminar su mala racha: hora, formaciones y TV

El Millonario juega en Córdoba y espera cambiar la cara ante un equipo que tampoco atraviesa su mejor momento.

River , que atraviesa un flojísimo momento luego de perder seis de sus últimos siete partidos, tendrá una visita de riesgo este sábado ante Talleres de Córdoba por la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro está programado para las 20:30, en el Estadio Mario Alberto Kempes , y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Ariel Penel, que será secundado desde el VAR por Adrián Franklin.

River llega a este encuentro en un duro momento, ya que perdió en seis de sus últimas siete presentaciones , por lo que su director técnico Marcelo Gallardo está en la cuerda floja.

En el Torneo Clausura cayó en sus últimas cuatro presentaciones, mientras que perdió tanto en la ida como en la vuelta de la serie de cuartos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil. Su único triunfo fue contra Racing, en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

River-abrazo-Portada River enfrentará a Independiente Rivadavia por la semifinal de la Copa Argentina.

Esta seguidilla de derrotas provocó que el equipo “Millonario” cayera a la quinta posición en la Zona B, luego de lo que había sido su gran arranque de torneo. Además, está tercero en la tabla anual, aunque si bien está en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026, no puede seguir dejando puntos en el camino.

Talleres, por su parte, está en plena lucha por la permanencia. El equipo cordobés, que acumula cinco partidos sin perder en el Torneo Clausura, tiene 27 puntos en la tabla anual, aunque está muy cerca de Aldosivi y San Martín de San Juan, que son los equipos que estarían perdiendo la categoría.

Las posibles formaciones de River y Talleres

Torneo Clausura

Zona B – fecha 13

Talleres (C) – River

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Adrián Franklin

Hora: 20:30. TV: TNT Sports Premium

Talleres (C): Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Rick, Federico Girotti y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

El campeón del mundo que defendió a Marcelo Gallardo

El mediocampista del Bayer Leverkusen de Alemania y campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, Exequiel Palacios, respaldó al entrenador de River, Marcelo Gallardo, y aseguró que cambiará el presente en el ´Millonario´.

Sin lugar a dudas, el presente que atraviesa el equipo de Gallardo es el peor que sufrió el entrenador en sus dos ciclos en River. Tras quedar fuera de la Copa Libertadores de América en cuartos de final ante el Palmeiras de Brasil, el ´Millonario´ acumula seis derrotas en los últimos siete partidos, una racha que no se daba desde hace tiempo en el conjunto del barrio porteño de Núñez.

Ante esto, quién salió a respaldarlo fue uno de sus ex dirigidos y actual campeón del mundo con la Selección argentina, Exequiel Palacios, que afirmó: “Como hincha siempre quiero que le vaya bien. De Gallardo no puedo decir nada, sólo darle las gracias porque fue el que confió en mí. No están ganando, pero no veo que River esté mal. No tengo dudas de que la situación va a cambiar”.

Gallardo -Portada

Además, el oriundo de la localidad tucumana de Famaillá se refirió a Claudio Echeverri, un ex River con el que hoy comparte plantel en el Bayer Leverkusen de Alemania: “Lo tenía visto de la selección juvenil y de River. Es un jugador que me gusta por la potencia que tiene. Creo que al Leverkusen le va a dar muchas alegrías”.

“Soy privilegiado de poder estar en la selección porque Argentina continuamente sigue sacando jugadores. El listón está muy alto, hay muchos jugadores que lo están haciendo bien y estar ahí entre esos 23 ó 24 jugadores para mí es un orgullo, siempre lo dije. Estoy centrado en recuperarme bien, jugar minutos con mi club y luego hacerme un hueco en la lista para el Mundial” agregó Palacios en relación a su presente en la Selección argentina.

Por último, el mediocampista habló sobre la posibilidad de que el astro argentino Lionel Messi esté presente en la próxima Copa del Mundo: “Nos sigue sorprendiendo día a día. Soy un privilegiado de poder compartir equipo, entrenamiento, cena, charla, cualquier cosa, lo que sea, en la Selección, con el mejor del mundo. Lo veo bien, con ganas. Hay que aprovechar hasta el final que él esté con nosotros en la Selección”.