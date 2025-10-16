La AFA confirmó un cambio para el partido de River el sábado

La asociación definió un nuevo horario para el encuentro del Millonario ante Talleres de Córdoba del fin de semana.

River se enfrentará este sábado ante Talleres de Córdoba, buscando levantarse de una racha negativa en el torneo local, en el que viene de caer sus últimos cuatro partidos. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó un cambio de último momento en la programación del encuentro, que se jugará en Córdoba.

El partido estaba originalmente programado para jugarse a las 22:15, un horario nocturno que no es tan común en los partidos de la liga argentina. Esto se debía a que la AFA no quería que se superpusieran los encuentros del fútbol local con la final de la Copa Libertadores femenina , que se está disputando en el país.

Pero al confirmarse el adelantamiento de horario de la final que disputarán Corinthians y Deportivo Cali en cancha de Banfield, la AFA decidió cambiar el horario de River y Talleres para las 20:30 .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1978904267873309131&partner=&hide_thread=false #Programación | A raiz del cambio de horario de la CONMEBOL Libertadores Femenina, el partido entre @CATalleresdecba y @RiverPlate de la #Fecha13 del #TorneoBetano Clausura 2025 se adelanta para las 20:30 del sábado 18 (estaba progaramado para las 22.15). pic.twitter.com/FK7izFUZc0 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 16, 2025

Por su parte, CONMEBOL decidió que la final de la Libertadores entre el conjunto brasilero y el colombiano se dispute a las 16:30 en el Florencio Solá. En el mismo estadio se jugará a las 11 el tercer puesto entre Ferroviaria y Colo-Colo.

Embed - CONMEBOL Libertadores Femenina on Instagram: "¡Nuevos horarios para los partidos por el tercer puesto y la Final de la CONMEBOL #LibertadoresFEM! Novos horários para os jogos de disputa de terceiro lugar e Final! #AGlóriaÉDelas | #LaGloriaEsDeEllas" View this post on Instagram A post shared by CONMEBOL Libertadores Femenina (@libertadoresfem)

Cómo llega River para enfrentar a Talleres

El Millonario atraviesa un duro presente, con seis derrotas en los últimos siete partidos y con cuatro caídas consecutivas en el torneo local, con dos derrotas en el Monumental ante Riestra y Sarmiento.

El encuentro ante los cordobeses puede ser clave para levantar, teniendo en cuenta que en menos de diez días deberá afrontar las semifinales de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia y en la fecha 15 del torneo le tocará visitar a Boca en la Bombonera.

En la derrota ante Sarmiento en el Monumental, los dirigidos por Marcelo Gallardo sufrieron una situación poco común en el ciclo del DT, cuando los hinchas repudiaron enérgicamente al equipo con canciones y silbidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977529867420705242&partner=&hide_thread=false SE ESUCHÓ LA FAMOSA CANCIÓN "JUGADORES" EN EL MÁS MONUMENTAL EN LA DERROTA DE RIVER ANTE SARMIENTO. pic.twitter.com/z3PdYw2jGc — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2025

El descontento de los hinchas viene hace varios partidos, no solo por las derrotas sino también por algunas situaciones particulares como expulsiones en momentos importantes de ciertos jugadores. Además, River está lejos del alto nivel futbolístico que mostró en otros momentos del ciclo Gallardo.

Por su parte, Talleres viene teniendo un año difícil. Actualmente se encuentra a tres puntos del descenso por tabla anual y en el puesto 11 de la zona B del Torneo Clausura, fuera de zona de clasificación a playoffs.

Aunque el presente no es alentador, desde la llegada de Carlos Tevez, el equipo levantó un poco el nivel y logró un invicto en las últimas cinco fechas, con tres empates y dos victorias, ante Sarmiento y Gimnasia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977116824488603758&partner=&hide_thread=false ¡¡AGÓNICO GOL DE SCHOTT PARA EL 2-1 DE TALLERES ANTE GIMNASIA!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ZIjvx3dgUr — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2025

Las duras declaraciones de Brito sobre el presente de River

El presidente de River, en diálogo con ESPN, se refirió a los reproches del público en el partido ante Sarmiento: "Claramente la gente no está conforme con el presente futbolístico" y añadió "claramente Marcelo Gallardo es el principal responsable del presente futbolístico".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1978134797286248517&partner=&hide_thread=false "Jorge Brito":

Por sus declaraciones sobre los jugadores de River y Marcelo Gallardo pic.twitter.com/vxjgpAxS37 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 14, 2025

Aunque luego bajó el tono de la declaración, que no significó una crítica directa al entrenador del club: "Nadie está pensando, ni siquiera en la oposición, en un cambio de director técnico" y luego aclaró que dependerá del propio Gallardo definir su futuro a fin de año.