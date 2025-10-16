River ya conoce día, horario y sede para el partido clave del semestre

La AFA confirmó los detalles para el duelo del equipo Millonario ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó mediante su web el día, horario y sede para el enfrentamiento entre River e Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina. Este partido será muy importante para el futuro del elenco millonario, que afronta un difícil momento futbolístico.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo atraviesa un duro presente. Con seis derrotas en los últimos siete partidos, no solo está en duda el nivel y futuro de varios de los jugadores, sino también la capacidad del histórico técnico para revertir la situación.

La semifinal de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia puede ser un punto clave del semestre, luego de la eliminación en la Copa Libertadores ante Palmeiras y las derrotas consecutivas en la Liga Profesional.

La AFA confirmó el horario, día y sede del partido, que será el viernes 24 de octubre a las 22:10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La otra semifinal, entre Belgrano y Argentinos Juniors, será el jueves 23 a las 21:10 en la cancha de Rosario Central.

El presente de River, previo al partido clave ante Independiente Rivadavia

River llega a esta instancia tras derrotar en los Cuartos de final a Racing, un partido cargado de emociones por la pica previa marcada por la salida a mitad de año del delantero Maximiliano Salas, de la Academia al Millonario tras ejecutar la cláusula de recisión. El mismo Salas fue el autor del gol que le dio el pase a semifinales.

Ese encuentro ante Racing fue la última victoria de River, que en los últimos siete encuentros cayó en seis, con eliminación incluida en cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, y dos caídas de local por la liga argentina ante Sarmiento y Riestra.

En semifinales se enfrentará al elenco mendocino, que tiene en sus filas al colombiano Sebastián Villa, quién fuera jugador de Boca y ya conoce lo que es marcarle a River y puede ser un dolor de cabeza para los dirigidos por Gallardo.

#EXBOCA | GOL de Sebastián #Villa para el 1-0 de Independiente Rivadavia ante River.

Esta acostumbrado a vacunar a las gallinas



— Alegría Xeneize (@AlegriaXeneize2) November 22, 2024

La Copa Argentina, vital para River pensando en la Libertadores 2026

El partido ante Independiente Rivadavia no solo será clave por la lucha por otro título para River y Gallardo, sino también por la clasificación a Copas Internacionales del próximo año.

La eliminación de la Copa Libertadores a manos del Palmeiras, descartó la primera posibilidad de clasificación para la copa del año 2026. Además, el campeonato ganado por Platense daba un cupo, que River no pudo obtener al ser eliminado en cuartos de final por el campeón.

¡¡SORPRESA EN LA LIGA!!



El Platense elimina y vence en penales a River Plate en el Estadio Más Monumental, el Calamar avanza a semifinales.



River Plate (2)1-1(4) Platense

— Victoriosos (@victoriososomos) May 21, 2025

La tabla anual se volvió un punto importante de mira para varios equipos ya que entrega dos cupos directos para la Libertadores 2026, además de uno para el repechaje. Actualmente, River se encuentra en la tercera posición con 49 puntos, a una unidad de Boca y a siete de Rosario Central, aunque ambos rivales tienen un partido menos jugado.

Por esta razón, la Copa Argentina (que entrega un cupo directo para el campeón) y el torneo Clausura -donde se encuentra en quinta posición de la zona B- pueden ser la clave para la clasificación a copas internacionales del siguiente año.