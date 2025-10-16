Tevez y Gallardo se vuelven a enfrentar ¿Quién manda en el historial?

El Apache y el Muñeco se verán las caras en el Talleres - River de este sábado en Córdoba.

En plena crisis futbolística de River , y con un Talleres que se encuentra peleando por la permanencia en la Liga Profesional, Millonarios y Tallarines se enfrentan este sábado en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. El duelo marcará un nuevo cara a cara entre Carlos Tevez y Marcelo Gallardo , dos que tienen muchos enfrentamientos entre sí en el fútbol argentino.

Para empezar, en uno de los partidos más importantes de la historia de River, al repasar la síntesis aparece el nombre de Tevez. Sin la camiseta de Boca, pero con los mismos colores con el buzo de Rosario Central, formó parte del último partido de Gallardo en el Monumental de su primer ciclo en Núñez. Aquella vez, el destino lo colocó como protagonista inesperado de una noche emotiva y tres años después se dará el reencuentro con el Muñeco, que nuevamente dirigirá un partido frente al Apache bajo un contexto especial.

Aunque en este caso su continuidad no está en duda, al menos hasta diciembre cuando deberá definir si renueva su vínculo, y no habrá carta de despedida como la que le leyó Juanfer Quintero entre lágrimas, Gallardo afrontará un partido clave pensando en el futuro inmediato. Porque será la antesala de la semifinal de la Copa Argentina vs. Independiente Rivadavia y el resultado marcará cómo llegará de temperatura el equipo en un termómetro que de por sí ya tiene valores elevados.

Enfrente, Tevez también llega con presión. En su caso, por seguir sumando en la tabla anual y escapar definitivamente del descenso. Y ante semejante desafío, puede sacar chapa por estar en la selecta tabla de entrenadores con historial positivo contra el Muñeco tras haber sido verdugo en la noche de su adiós por el doblete de Alejo Véliz (descontó Matías Suárez).

Carlos Tevez y Marcelo Gallardo, dos entrenadores que se respetan

El hecho de que haya sido un único enfrentamiento como entrenadores y en un clima atípico no opaca lo conseguido por el ex Boca, que a pesar de estar ligado emocionalmente al rival eterno y de sus duros enfrentamientos como jugadores demostró siempre un respeto mutuo por el técnico de River. Entre Carlos Tevez y Marcelo Gallardo hay mucha caballerosidad.

Tal es así que hubo abrazo protocolar y Tevez le dijo al oído "lo mejor", frase que el Muñe agradeció con su mano derecha sobre el hombro izquierdo de Carlos. "Es el mejor entrenador de Argentina", había declarado meses antes, tras haber colgado los botines.

Dentro de los límites del campo de juego, al Apache le tocó sufrir contra el Muñeco DT en las Libertadores 2018 y 2019, pero en el torneo local tuvo saldo a favor ya que solo perdió uno de los seis superclásicos que los enfrentaron en sus diferentes roles.

En las últimas horas de este sábado y los primeros minutos del domingo, Gallardo y Tevez volverán a cruzarse y será un condimento más de un plato fuerte que sólo uno podrá degustar. De todos modos, el Apache buscará que la estadística entre ambos le siga jugando a su favor.