Moretti fue echado de la reunión de Comité Ejecutivo de AFA

El presidente de San Lorenzo fue envuelto en una nueva polémica en la reunión de la asociación, en la que tuvo que ser desalojado por la policía bonaerense.

AFA no permitió que Moretti fuera parte de la reunión de Comité Ejecutivo.

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti , intentó participar este jueves de la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, pero fue impedido de hacerlo y se retiró del predio tras denunciar que “ le estaban haciendo un golpe de Estado” .

La Policía Bonaerense montó un amplio operativo ante la posibilidad de que socios del club se movilizaran hasta el lugar para intentar otro ataque al mandatario como sucedió en la sede de San Lorenzo, donde terminó con hinchas corriendo al presidente del cuervo, quien tuvo que refugiarse en un patrullero.

El encuentro de las máximas autoridades del fútbol argentino tenía como objetivo definir distintos aspectos de los torneos de 2026 y la presencia de Moretti, enfrentado con la comisión directiva de su propio club, generó tensión desde las primeras horas del día.

Aunque una resolución judicial lo habilita para ejercer el cargo, desde la AFA le informaron que debía cumplir ciertos requisitos administrativos antes de poder integrarse formalmente al Comité.

El dirigente llegó al predio con la intención de participar de la reunión y de mantener un diálogo con Claudio Tapia y otros miembros de la cúpula de la AFA, pero tras una breve conversación con el abogado del organismo, Andrés “Patón” Urich, se le informó que no podía sumarse al encuentro.

Moretti pidió entonces la palabra y, ante los presentes, sostuvo: “Lo que me están haciendo a mí es un golpe de Estado. Hoy van por mí, mañana van por cualquiera de ustedes”.

La intervención del dirigente marcó el punto más tenso de una jornada que se desarrolló bajo un fuerte operativo policial, ya que la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas desplegó efectivos en los accesos al predio para evitar manifestaciones de hinchas de San Lorenzo, en un contexto de creciente conflicto político dentro del club.

Moretti, que en los últimos días enfrentó protestas de socios en la sede de Avenida La Plata y tuvo que salir escoltado por la policía, mantiene su decisión de no renunciar y su situación judicial y política mantiene al Ciclón en un escenario de incertidumbre institucional que ahora alcanzó también a la AFA.

Fernando Miele destruyó a Marcelo Moretti

El ex presidente del club no dudó en calificar la gestión actual como “caótica” y acusó al actual titular de “hacer todo mal”. Sus palabras, entrevista concedida a DeporTV, se suman a un clima de tensión creciente en Boedo, con el club inmerso en conflictos políticos, económicos y judiciales.

En su análisis, el empresario sostuvo que el actual presidente carece de liderazgo y de un entorno capaz de asesorarlo con criterio. Además, no dudó en tildarlo de mentiroso: “Miente, creo que está en otra galaxia”, dando cuenta de la distancia que percibe entre Moretti y la realidad que vive San Lorenzo.

El exmandatario fue aún más allá al relatar conversaciones personales que mantuvo con Moretti, donde le advirtió que su comportamiento podía traerle consecuencias graves: “Yo se lo pregunto todos los días, le digo: largala porque te van a meter un tiro en una pierna y no vas a saber de dónde viene el tiro y no vas a poder caminar más…”.