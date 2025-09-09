Moretti volvió manejar San Lorenzo tras el escándalo de las coimas: su primera decisión

Luego de su licencia, el presidente del Ciclón tomó dos decisiones fuertes para volver a comandar los rumbos del club.

San Lorenzo de Almagro presentó , en conferencia de prensa, a su “Consejo de fútbol” encabezado por Ángel Bernuncio y Norberto Ortega Sánchez.

Este martes en el estadio Pedro Bidegain, la comisión directiva de San Lorenzo encabezada nuevamente por Marcelo Moretti presentó a su “Consejo de Fútbol” integrado por varios ídolos del club de Boedo.

Ángel Bernuncio fue nombrado director de fútbol profesional y el campeón del Torneo Clausura 1995, Norberto Ortega Sánchez, como secretario técnico. Además, Mario Rizzi se convirtió en el director de scouting profesional.

En cuanto al fútbol juvenil, Walter Perazzo se transformó en el director, secundado por Hernán San Martín. El nuevo encargado de metodología de la preparación física es Gabriel Martínez Poch y el supervisor de infraestructura de la Ciudad Deportiva será Darío Pacheco.

En la presentación, Martínez Poch aseguró que "Rubén Insúa fue quien me abrió las puertas de San Lorenzo. Él me enseñó a querer el club. Este proyecto se va a enfocar mucho en categorías juveniles. Tenemos que colaborar en la madurez y seguimientos de los jugadores. Vamos a dar todo de parte nuestra”.

Por su parte, el recordado exdelantero Perazzo afirmó que no dudó ante el llamado de San Lorenzo: "San Lorenzo es mi casa. Uno siempre quiere lo mejor para el club. El día a día está difícil, pero desde nuestro aporte e identificación con el club darle eso, sentido de pertenencia Estoy rodeado de gente que conozco hace mucho tiempo".

"No hubo elección. Apareció San Lorenzo y es automáticamente un sí. No hay mucha especulación cuando hay sentimientos de por medio. No tuve dudas, es un lugar al que yo estaba queriendo regresar y quiero mucho al club" concluyó.

Moretti pagó los sueldos "de su bolsillo"

Tras la polémica por la falta de pago, el plantel profesional de San Lorenzo de Almagro cobró el mes de junio y el aguinaldo. Según informó la nueva prensa de la institución deportiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó la positiva noticia para los jugadores que esperaron el dinero hace 3 meses, y todavía aguardan por el resto de los sueldos que les deben la Comisión Directiva de San Lorenzo.

Los fondos destinados al cobro de los sueldos adeudados salieron desde los grandes bolsillos del actual presidente, Marcelo Moretti, quien regreso de la licencia, la cual fue pedida en pleno escándalo por el cobro de una supuesta coima por 25 mil dólares para fichar a un juvenil.

Quedó en evidencia que la cancelación parcial de la deuda es apenas un alivio en medio de un contexto institucional muy delicado. Si bien el pago del mes de junio y del aguinaldo representa un gesto que devuelve cierta calma al plantel, la continuidad de la crisis financiera y las denuncias que salpican a la dirigencia dejan al club en un estado de incertidumbre.

El “Azulgrana” necesita mucho más que aportes personales para sostenerse: se impone una gestión ordenada, transparente y confiable que priorice la estabilidad económica y deportiva de la institución. Para alcanzar ese objetivo, resulta indispensable convocar a elecciones que pongan fin al polémico ciclo de Moretti al frente de San Lorenzo y permitan que los socios expresen en las urnas su descontento con la actual comisión directiva.

Solo de esa manera el club podrá iniciar un proceso de reconstrucción real, en el que la voz de los socios sea la base para recuperar la credibilidad y proyectar un futuro a la altura de su historia.