Leandro Paredes, presente en un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo

El capitán de Boca estuvo junto a la familia del entrenador, que esparció parte de sus cenizas en la Bombonera.

Leandro Paredes , capitán de Boca Juniors y jugador de la Selección Argentina, estuvo presente en la íntima ceremonia en la que la familia de Miguel Ángel Russo esparció parte de las cenizas del entrenador en el campo de la Bombonera.

Esto forma parte de uno de los últimos deseos del histórico entrenador argentino , que pidió a sus familiares que sus cenizas sean esparcidas en la cancha de Boca, Rosario Central, Lanús y Estudiantes de la Plata. Los cuatro clubes formaron parte esencial de la carrera de Russo, tanto como jugador y DT.

El capitán de Boca había recibido varias críticas tras decidir no viajar de vuelta a Argentina tras la confirmación del fallecimiento del entrenador . Paredes se encontraba concentrando con la selección argentina para afrontar los partidos amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.

“Me lo dijeron bien claro. Él se hubiera enojado mucho si hubiese dejado la concentración para estar ahí. Él hubiese querido que lo represente mañana de la mejor manera. Trataré de hacerlo jugando al fútbol”, fueron las palabras del jugador tras ser consultado por no haber vuelto a Argentina.

Las palabras del jugador condicen con la actitud de Russo durante toda su carrera, poniendo al fútbol en un lugar fundamental de la vida. Incluso su hijo Nacho disputo el partido con su equipo Tigre a horas del fallecimiento de su padre. La historia pareció guionada, ya que marcó un gol nada menos que contra Newell's.

La Bombonera se prepara para el homenaje a Miguel Ángel Russo

En la ceremonia privada participó su familia, amigos y allegados más cercanos al entrenador. Más allá del rato en que estuvieron juntos en el campo de juego, antes Paredes compartió varios minutos con ellos, instantes en los que no faltaron las emociones. El jugador pudo participar en una ceremonia íntima para despedir a Russo.

Este sábado a las 18, Boca jugará su primer partido tras el fallecimiento de su entrenador. El cotejo será ante Belgrano en la Bombonera, que prepara un emotivo homenaje al último DT campeón de la Copa Libertadores en el club.

El equipo será dirigido por Claudio Úbeda, quien fuera el ayudante de campo de Russo. Boca lo confirmó para que tome las riendas del plantel hasta fin del 2025, donde afrontará el torneo Clausura e intentará lograr la clasificación a la Copa Libertadores, después de no participar durante dos temporadas.

Boca nombrará su predio en homenaje a Carlos Bianchi

Trascendió en las últimas horas que la dirigencia de Boca Juniors, encabezada por Juan Román Riquelme, tiene previsto instituir el nombre del ex director técnico Carlos Bianchi al predio de Ezeiza.

El Centro de Entrenamiento de Ezeiza, conocido popularmente como "Boca Predio", será rebautizado oficialmente como Carlos Bianchi, en una medida que busca inmortalizar el legado del ex entrenador en el lugar donde se entrena el plantel profesional y se forman las futuras generaciones del club, asociando su nombre al éxito y a la identidad Xeneize.

El histórico entrenador es una leyenda del club, habiendo logrado ganar la Copa Libertadores en tres ocasiones (2000, 2001, 2003), además de la Copa Intercontinental 2000 ante Real Madrid y 2003 ante el Milán.