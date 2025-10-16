Boca ya tiene fecha y hora para el reprogramado ante Barracas

La AFA definió cuando deberá jugar el Xeneize el partido postergado por la muerte de Miguel Ángel Russo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este jueves el día y el horario en el que se disputará el partido pendiente entre Boca y Barracas Central por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro había sido postergado tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador del elenco Xeneize.

Luego del deceso del entrenador de 69 años , el ente máximo que regula el fútbol local presenció un conclave con los dirigentes de ambos equipos para definir cuándo podía llevarse adelante el encuentro. De esta manera, se decidió la fecha más adecuada producto de la carga de partidos en el calendario.

El partido se llevará a cabo el lunes 27 de octubre desde las 16:00 en el estadio Claudio Fabián Tapia y será de vital importancia para ambos equipos, que pelean por entrar a los playoffs del Clausura y a las Copas Internacionales del siguiente año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1978957297293398439&partner=&hide_thread=false El partido entre @barracascentral y @BocaJrsOficial, correspondiente a la #Fecha12 del #TorneoBetano Clausura 2025, se jugará el lunes 27 de octubre a las 16hs. pic.twitter.com/RpEMW2AoK2 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 16, 2025

Aprovechando que el fin de semana previo al duelo no contará con jornada normal debido a las Elecciones Legislativas que tendrán lugar en todo el país un día antes, la AFA decidió utilizar esas fechas para jugar fechas reprogramadas, además de las instancias finales de la Copa Argentina.

En dicho fin de semana, Independiente y Platense también disputarán su cotejo pendiente correspondiente a la sexta fecha del campeonato local. La partida se jugará en el Libertadores de América el viernes 24 de octubre.

En el mismo día, River e Independiente Rivadavia se medirán por las semifinales de la Copa Argentina desde las 22:10, mientras que del otro lado Belgrano y Argentinos Juniors harán lo propio el jueves 23.

Boca y Barracas, ante un duelo clave en el Clausura

El enfrentamiento entre el conjunto azul y oro y Barracas Central podría definir al nuevo puntero de la Zona A del Torneo Clausura. Ambos equipos se encuentran igualados con 17 puntos y buscarán desplazar a Defensa y Justicia, líder con 19 unidades. En la fecha 13, Boca recibirá el sábado a las 18 a Belgrano en la Bombonera, mientras que Barracas visitará a Tigre el lunes a las 19.

Los resultados de la fecha 13 podrían hacer aun más importante el cotejo entre ambos equipos, ya que, dependiendo los resultados, puede ser un mano a mano por la punta, a falta de tres fechas para la definición de los cruces por playoffs. Recordemos que, los mejores clasificados en cada zona tendrán la localía en los cruces mano a mano que definirán al campeón del Clausura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1978083618401702316&partner=&hide_thread=false ¡Posiciones! Tras la disputa de la #Fecha12, @ClubDefensayJus y @prensariestra lideran las Zonas del #TorneoBetano Clausura 2025 pic.twitter.com/jlrKN1nyOt — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 14, 2025

La tabla anual, el otro objetivo de Boca y Barracas

A su vez, sumar de a tres en este choque será clave para cualquiera de los dos equipos con el objetivo de sumar puntos para la tabla anual y acomodarse dentro de puestos de copas internacionales. Boca, que hoy se encuentra en el segundo lugar, intentará afianzarse dentro de las primeras ubicaciones para lograr la clasificación a la Copa Libertadores, torneo que no disputa desde 2023.

Por su parte, los dirigidos por Rubén Darío Insúa ocupan el noveno lugar, obteniendo por ahora la última plaza de clasificación a la Copa Sudamericana. Para Barracas podría significar un sueño jugar una copa internacional. Si logra un triunfo ante Boca podría incluso acercarse a puestos de Libertadores, ya que River, que por ahora estaría yendo al repechaje, tiene 49 puntos con un partido más.