El desconsolado mensaje del cuerpo técnico de Boca tras la muerte de Miguel Russo

En Boca todavía cuesta procesar la ausencia de Miguel Ángel Russo tras su muerte. El dolor aún da vueltas por los pasillos de la institución con un plantel todavía afectado por lo ocurrido, en especial el cuerpo técnico que trabajaba codo a codo y era liderado por el entrenador.

Este miércoles, fue su compañero en el CT Juvenal Rodríguez quien expuso, en diálogo con Super Deportivo Radio, su tristeza por la partida: " Es muy duro no verlo más ", comenzó y agregó: " Desde que conocí a Miguel, aprendí a disfrutar de la vida . Miguel me enseñó a hacerlo. Se llamaba Miguel Ángel, tenía el ángel hasta en el nombre”.

Con la emoción a flor de piel, sumó: “ Con él, uno sabía cuándo callar. Para Miguel, el silencio era una expresión de sabiduría . Con Miguel uno sabía cuando callar".

"No me preguntes por qué, pero va a pasar esto. Era sabio y prudente. Generaba tanto amor en las personas y eso se expandió con su partida", contó. A su vez se refirió a qué vio en Russo: "Lealtad. Miguel siempre fue un sitio seguro para mí. Cuando tenía un problema, me bastaba con que me hablara. A veces ni le contaba nada y él igual me daba la solución. Pensar que ya no lo voy a ver es muy fuerte...".

"Le dije que lo amaba. Estoy seguro de que me habría respondido: 'Pelot..., dale'. Para mí, su partida marca un antes y un después. Es el final de algo y el inicio de algo. Si pudiera regalarle algo, serían sonrisas… y ojalá un título con Boca. Sería una de las mayores sonrisas para él", dijo sobre la despedida.

En su relato hizo referencia a Mónica, esposa de Miguel, sobre el cuidado que tuvo en las últimas semanas: "Para ella, su vida era Miguel. Le entregó su vida. Si no hubiera estado, no lo hubiéramos disfrutado así estos últimos años. Fue una extensión de él en todo".