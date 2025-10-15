¿Otro que dice adiós? Un verdugo de Boca buscaría a un jugador xeneize sin minutos

Chiquito Romero le dijo adiós a Boca luego de su arribo en 2022 siendo protagonista en el equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores en 2023. Sin embargo con el paso del tiempo perdió terreno por diferentes motivos, uno de ellos la llegada de Agustín Marchesín que rápidamente se colocó como el arquero titular.

Son varios los jugadores que han quedado relegados en la consideración del cuerpo técnico y deberán seguir los pasos del experimentado arquero buscando una salida rápida. En medio de la despedida a Romero, en las últimas horas trascendió que un club que supo generarle un fuerte problema al xeneize en la última temporada vendría a la carga por un experimentado futbolista.

Se trata de Alianza Lima de Perú , el elenco de Pipo Gorosito que lo eliminó en el repechaje en una definición por penales en La Bombonera que marcó un duro momento en la institución que aún intenta sobrepasar, quien iría a la carga por el peruano Luis Advíncula , relegado de su puesto tras un nivel regular de Juan Barinaga.

Según trascendió lo buscaría en 2026 con un pedido de cesión aunque la dirigencia de Boca buscaría concretar una venta, debido a que el jugador tiene un vínculo con la institución hasta fines del mencionado año. Si bien no llegó una propuesta formal a la institución, esperan la oportunidad para poder vender al jugador debido a que cumplirá 36 años en marzo.

Qué dijo Chiquito Romero al irse de Boca

“Se termina una etapa hermosa. Disfruté muchísimo de este club, me voy con los mejores recuerdos porque me hicieron sentir como en mi casa. Me voy feliz y muy contento y agradecido por sobre todas las cosas. Más allá de que sea el presidente del club, es un amigo y con Román (Riquelme) arreglamos todo en tres minutos cuando vine y ahora no puso ninguna traba. Me deseó lo mejor. Yo voy a tratar de hacer lo mejor por Argentinos en este momento, que tuvieron la mala suerte de que el Ruso se lesione y tuvieron que salir a buscar un arquero. Trataré de hacer lo mejor para que le vaya bien”, dijo el arquero a la salida del Boca Predio.

Y sumó: "El mensaje al hincha de Boca es de agradecimiento. Al día de hoy cuando me cruzan por la calle me siguen tratando excelente. Me hicieron sentir como si estuviese en mi casa, en cada partido han apoyado. Por una desgracia de que un día se me fue la cabeza por un plateísta prácticamente fue como la sentencia en este club. Pero soy un agradecido al hincha de Boca y al presidente, al Consejo y toda la gente dentro de este predio, a mis compañeros que siempre se han comportado excelente conmigo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978211085410005442&partner=&hide_thread=false "POR UNA DESGRACIA DE QUE UN DÍA SE ME FUE LA CABEZA CON UN PLATEISTA, PRACTICAMENTE FUE COMO UNA SENTENCIA PARA MÍ EN ESTE CLUB"



Chiquito Romero se refirió al apoyo de los hinchas de #Boca, se mostró agradecido y marcó un episodio en particular como punto de quiebre con… pic.twitter.com/IvHsmK2bij — TyC Sports (@TyCSports) October 14, 2025

Por otra parte habló sobre un momento que marcó su estadía en el club: “El quiebre no fue con River, sino con un plateísta. Creo que todos somos seres humanos y muchas veces tenemos situaciones que sabemos sobrellevar y otras no. A mí lamentablemente ese día me tocó no saber sobrellevar la situación. Creo que traté de dar siempre lo mejor por Boca. Y soy un agradecido por cómo me han tratado. Estaba muy feliz acá adentro, mi familia también, para mí no es un chau, es un hasta luego, algún día volveré”.

Para cerrar dijo: “Me quedo con el cariño que me han brindado, es lo más importante. Mi familia ha sido feliz dentro del club, el presidente sabe que son hinchas de Boca y nosotros a partir de ahora mantendremos la relación de amistad. Sabemos lo que es Argentinos, el Semillero del Mundo. Tiene un equipo y plantel de excelentes jugadores y personas. Eso me llama la atención para ir. Eso es espectacular, ojalá le pueda dar una mano a ellos”.